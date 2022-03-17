Eyüp Sultan Camii’nde Berat Kandili coşkusu

İstanbul’da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Kimi vatandaşlar dua ederken, kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrine gelerek Kur’an-ı Kerim okudu.

Berat Kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii’ne akın etti. Vatandaşlar akşam namazından sonra Kuran-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabri ziyaret edip bol bol dua etti. Bazı vatandaşlar da ikramlarda bulundu.

Berat Kandili vesilesi ile Eyüp Sultan meydanında lokum dağıtan Veysel Sayan, “Bütün Müslüman aleminin, büyüklerimizin, küçüklerimizin Berat Kandilini kutlarız. Bu güzel Eyüp Sultan manzarası eşliğinde, bu güzel camimizde namaz kılıyoruz, ibadet ediyoruz. Şu an çok güzel duygular içerisindeyiz. Bütün Müslüman kardeşlerimizi buraya bekleriz. Bu güzel camimizi görmeyi, bu güzel duaları duymayı Allah inşallah herkese nasip eder” dedi.