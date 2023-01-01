EYT’liler yeni yılda çıkacak kanunu göbek atarak kutladı

EYT mağdurları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından mutlu sonu yeni yılın ilk gününde göbek atarak kutladı. EYT eylemlerinin sembolü olan tabutu ise parçaladılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT açıklamasının ardından, EYT’lilerin bayram havası sürüyor. 2023 yılının ilk gününde Düzce’de Belediye Meydanında toplanan Bolu, Düzce, Sakarya EYT mağdurları Derneği üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT ile ilgili açıklamasının ardından bayram havası yaşıyor. Dernek başkanı Mehmet Ali Çelik, toplandıkları meydanda açıklama yaptı, kanundan kimlerin faydalanacağını anlattı. Ardından çalınan oyun havalarıyla mağduriyetleri giderilen EYT’liler göbek atarak ve horon oynayarak kararı kutladı. Programın sonunda konuşan Mehmet Ali Çelik, “Bu kanun çıkmadan önce bu kanunun neden çıkartmıyorsunuz. Ülke bütçesi bunu nasıl kaldıracak diyenlere inat oynadık. Bu karar hepimize hayırlı olsun” dedi.

Meydan da toplanan EYT’liler Mehmet Ali Çelik’in konuşmasının ardından EYT’lilerin, eylemlerde kullandıkları tabutu parçaladı.