Eylül ayında en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu

MTM tarafından hazırlanan raporda, Eylül ayının toplumsal ve siyasi olayları belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz ay medyada en çok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşuldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan savaş, gündemde yoğun yer alan bir diğer konu oldu.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ağustos ayında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan siyasi ve toplumsal olayları araştırdı. Koronavirüs’ün Türkiye’ye geldiği Mart ayı itibari ile medyada adından sıkça söz ettiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ay boyunca medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, salgından kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının gerçek olmadığına ilişkin iddialara; “Her vaka pozitif değildir. Her vaka hasta değildir, pozitif çıkıp semptom göstermeyenler var. Vefat sayılarındaki iddialar ise bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca tablodaki bütün bilgilerin tamamının doğru olduğunu da ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ay boyunca 91 bin 610 haberde kendinden bahsettirerek Eylül ayının en çok konuşulan siyasi ismi oldu.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı Dünya gündeminde

28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan toprağı Karabağ’a tamamen yerleşmek için provokasyona başvuran Ermenistan’ın askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombalaması üzerine, Azerbaycan’ın karşılık vererek SİHA’larla komuta merkezleri ve hava savunma merkezlerini vurması ile başlayan savaş, Türkiye ve Dünya gündeminde büyük yer edindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, yaptığı açıklamada, Azerbaycan Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda ülke genelinde sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı kararı alındığını ve 28 Eylül itibarıyla ülkede "savaş hali" ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Doğu Akdeniz Sempozyumunda ’’Azerbaycan topraklarına saldıran Ermenistan’ı tekrar kınıyorum. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olacaktır’’ açıklamasında bulundu.

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerilim Eylül ayı boyunca medyada toplam 53 bin 515 haberde yer buldu.

HES kodu gündemdeydi

Ay boyunca medyada büyük yankı uyandıran diğer bir konu ise HES kodu oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, ‘Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama’ ve ‘Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu’ konulu iki ayrı genelge göndererek, HES kodu kullanılmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Genelgelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin, üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu vurgulandı.

Genelge ile birlikte şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarının kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak. İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelge ile birlikte başlayan HES kodu tartışmaları ay boyunca 22 bin 99 haberde yer alarak Eylül ayının en çok konuşulan siyasi ve toplumsal konularından oldu.

Koronavirüs pandemisi sebebi ile 2020 - 2021 eğitim ve öğretim dönemi 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başladı. Milyonlarca öğrenci Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminin çökmesi ile derslere katılım sağlayamadı. Öğretmen ve öğrencilerin giremediği sistem ‘çok kalabalık’ uyarısı verdi. Öğretmenlerin de sisteme girememesi sebebiyle eğitim durduruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada da gündem olan EBA TV, Eylül ayı boyunca toplam 9 bin 242 haberde yer aldı.