Evlât nöbetine Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlât nöbetine destek verdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, Diyarbakır annelerine bir destek de Bursa Osmangazi’den geldi. 500 günü aşkın bir süredir evlât nöbeti tutan 190 aileye Bursa’dan çeşitli hediyeler gönderen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hain terör örgütü tarafından kandırılan evlatlarını kurtarmak için mücadele eden ailelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Evlât nöbetindeki aileler arasında yer alan Süleyman Aydın, zor günlerinde kendilerine destek ve moral veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, “Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibinin desteği bizlere güç verdi. Hepsinden Allah razı olsun” diyerek tüm Bursa’ya selamlarını iletti.

500 günü aşkın süredir çocuklarına kavuşmak için nöbet tutan Diyarbakır Anneleri’ne Bursa’dan selam gönderdiklerini ifade eden Başkan Dündar da, “Diyarbakır Anneleri’nin mücadelesi, çocukları dağa kaçıran PKK ve uzantılarına tepkisiz kalıp, her fırsatta ülkelerine iftira atanlara inat büyüyor. Anneler kazanacak, terör kaybedecek. Diyarbakır’dan haykıran, evlatlarını arayan anaların sesini, bizler Osmangazi’den hissediyoruz. Gözü yaşlı annelerin, bu haklı mücadelelerinde yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz” dedi.

Başkan Dündar, evlât nöbetindeki ailelere ulaşmalarında yardımcı olan

Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekibine de teşekkür etti.