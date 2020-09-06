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Evlendirme dairesinde para isteyen kişiyi polis gözaltına aldı
EVLENDİRME DAİRESİNDE PARA İSTEYEN KİŞİYİ POLİS GÖZALTINA ALDI
Genel 06.09.2020, 16:28
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Şişli Evlendirme Dairesi’nde iddiaya göre görevli olduğunu söyleyerek nikah için gelen kişilerden para istediği belirtilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Olay, Şişli Evlendirme Dairesi’nde meydana geldi. İddialara göre, E.M. adlı şahıs kendisini belediye görevlisi gibi tanıtıp nikah için gelen kişilerden para istedi. Olayı fark eden vatandaşlar belediye görevlilerine bildirdi ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri üst araması yaptıktan sonra şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.
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