Evlat nöbetine katılan anne: "Benim evladımı HDP kaçırmıştır"

İzmir’de HDP İzmir İl Başkanlığı binasının önüne gelen anne, PKK tarafından çocuğunun dağa kaçırıldığını belirterek, elinde çocuğunun fotoğrafı ve yazılı bir dövizle ’evlat nöbetine’ başladı.

Terör örgütü PKK’nın çocuklarını dağa kaçırdığı gerekçesiyle Diyarbakır’da başlattıkları ’evlat nöbetinden’ cesaret alarak İzmir’de de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir önünde bulunan Muhbet Alemdar (48) da, oğlu Emrah Alemdar (25) için nöbet çadırı kurup, ’HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver’ yazılı dövizle bekleyenler arasında. Oğlunun HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen Muhbet Alemdar, oğlunun daha önce kaçmaya çalıştığını ancak yakalandığını da belirtti.

"7 senedir oğluma kavuşmayı bekliyorum"

Nöbet çadırı önünde açıklama yapan Muhbet Yıldırım, "Oğlum, Erzurum Karayazı Akarsu köyünde çobanlık yapıyordu. Düğün yaptım ona, mobilya borcu için çobanlık yapıyordu. Akşam telefon açtı bana ve korktuğunu söyledi. Daha sonra dağa gittiğini öğrendim orada ve araştırmaya başladım. Sorduğumda bana Kars’ta olduğunu söylediler. Oraya gittim, oğlumu orada da bana göstermediler. 1 sene sonra kendisi bana telefon açtı ve Kobani’de olduğunu söyledi. Oraya gittim, yine bana göstermediler. 7 senedir oğluma kavuşmayı bekliyorum" diye konuştu.

"Benim evladımı HDP kaçırmıştır; inşallah o parti de kapatılır"

Oğlunun HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden Muhbet Yıldırım, "İnşallah HDP kapatılır" diyerek de tepkisini gösterdi. Yıldırım, "İzmir Kemalpaşa’da oturuyorum ben. Burada da emniyet güçlerimiz çadır kurmuşlar; burada bekleyip evladıma kavuşacağım anı bekliyorum. Emniyet güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Evladımı çağırıyorum, onu çok özledim. Diyarbakır’da anneler bekliyor burada da bekliyoruz. 4 aile burada bekliyoruz. Daha önce Emrah ile bir sefer telefonda konuştuk. Gelmek istediğini ancak kaçamadığını, kaçmaya çalıştığında yakalandığını söyledi. Kızının olduğunu söylediğimde ’Belki ben gelirim, belki gelmem ama kızımın fotoğrafını bana gönderin’ dedi. Ona fotoğrafını gönderdim. Benim evladımı HDP kaçırmıştır. İnşallah o parti de kapatılır. Ben bunu istiyorum" açıklamasında bulundu.