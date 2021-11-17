Evlat nöbetindeki Begdaş, HDP ve PKK’nın Kürtlere ‘soykırım’ yaptığını belirterek oğlunu istedi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 807. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 807. gününe girdi. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf’un HDP’liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti. Baba Begdaş, 5 Mayıs 2019’dan beri bizzat kendisi HDP’nin önünde evladını istediğini ifade eti.

Oğlu ve nice çocukların HDP binasından götürüldüğünü ileri süren Begdaş, “Şu anda bu bina kapalı. Suçlu oldukları için bu binadan gittiler. Ben buradan herkese sesleniyorum. Kimin vicdanı varsa gelsin bu ailelere destek çıksın. Kimi çocuğunu, kimi kızını, kimi Ağrı’dan, kimi Hakkari’den, gelmiş. Artık yeter. Bütün evlatlarımızı versinler. Herkese sesleniyorum. Herkesten çocuklarımızı istiyoruz, bütün partilerden istiyoruz. Bu evlatlar gelmeden hiçbir aile buradan gitmez. Bizim amacımız Türkiye’deki giden bütün çocukların önünü kesmektir. Tek evladımız için burada değiliz. Herkesi de buraya desteğe çağırıyoruz. Gelsinler evlatlarımızı bu zalimlerin elinden kurtaralım. Oğluma da sesleniyorum. Oğlum, fırsatını bulduğun gibi kaç. Gel, orası senin yerin değil. Senin yerin okuldur. Bunlar zalimdirler. Bunlar hiçbir zaman Kürtleri temsil etmediler. Bunlar Kürt olamazlar, Kürtlere soykırım yaptılar. Bu çocuklara gelmeyene kadar kalmayacağız. Bütün evlatlarımızı alana kadar. Ama ölüsü, ama dirisi” dedi.