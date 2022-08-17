Evlat Nöbeti Çalıştayı tamamlandı

Medya platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından, terörizme karşı annelerin evlat acısını, feryadını ve yürekli direnişini dünya gündemine taşımak için Evlat Nöbeti Çalıştayı’nın son oturumu tamamlandı. Çalıştaya ilişkin değerlendirmede bulunan konuşmacı Güngör Yavuzaslan "Akademisyenleri ve siyasetçileri bir araya getiren bu çalışmanın devam etmesi düşüncesindeyim. Çünkü şu zamana kadar 37 evlat annesine kavuştu" dedi.

Medya platformu ve MİSMED Sosyal Medya Derneği tarafından, terörizme karşı annelerin evlat acısını, feryadını ve yürekli direnişini dünya gündemine taşımak için bugün Evlat Nöbeti Çalıştayı’nın son oturumu tamamlandı. 6 oturumdan oluşan çalıştayda akademisyenler, gazeteciler ve pedagoglar kendi bakış açılarından ailelerin Diyarbakır’daki duruşunu değerlendirdi. Çalıştayda HDP Diyarbakır binası önünde nöbet tutan ailelerin dirayetli duruşu da akademik olarak ele alındı. İstanbul Türkiye Yazarlar Birliği’nde düzenlenen çalıştay sonucu Diyarbakır Kurşunlu Camii’nde kamuoyuna ilan edilecek.

‘Diyarbakır anneleri terör örgütüne en büyük darbeyi vuruyorlar’

Diyarbakır’dan yükselen annelerin çığlıklarının terör örgütlerine en büyük darbeyi vurduğunu söyleyen konuşmacı Güngör Yavuzaslan, “Diyarbakır annelerinin vicdan mücadelesi ile ilgili yapılan bu evlat nöbeti çalıştayı Türkiye’de bir ilk o açıdan bir gazeteci olarak bunu çok önemsiyorum. Bunun sosyolojisi, medyaya yansıması, bilimsel çalışmalara bu mücadelenin muhakkak yapılması lazım. Akademisyenleri ve siyasetçileri bir araya getiren bu çalışmanın devam etmesi düşüncesindeyim. Çünkü şu zamana kadar 37 evlat annesine kavuştu. Orada 300 tane aile nöbet tutarken bizim üstümüze de çok büyük sorumluluk yüklüyorlar. Bu bir vicdan hareketidir. Diyarbakır anneleri terör örgütüne en büyük darbeyi vuruyorlar. Bir çığlık yükseldi Diyarbakır’dan Kandil’e ve onun destekçilerine dediler ki ‘çocuklarımızı, evlatlarımızı istiyoruz, onlar bizim’. Geri dönüşlerin olmasının ne kadar doğru bir hareket olduğunu biliyorlar. Bunun 1077. günündeyiz. Bunun sürdürülebilir şekilde devam etmesi gerekiyor. Özellikle HDP üzerine yoğunlaşan bu eylemin medyada sıcak tutulması lazım, gündemde tutulması lazım. Uluslararası boyutta da burada bir medya ve bilimsel çalıştay yapıldı” dedi.