banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
PFDK kulüplere ceza yağdırdı!
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası

Evine alınmayan yaşlı adam sadece bir göz oda istiyor

Afyonkarahisar’da eşi, kızı ve damadının şikâyeti üzerine hakkında birkaç kez uzaklaştırma kararı verildiği için aylar önce evinden atıldığını öne süren yaşlı adam, torununun kendisine sahip çıktığını belirterek köyündeki evinde kalabileceği bir göz oda istiyor.

Genel 24.12.2021, 10:05
Evine alınmayan yaşlı adam sadece bir göz oda istiyor

Afyonkarahisar’da eşi, kızı ve damadının şikâyeti üzerine hakkında birkaç kez uzaklaştırma kararı verildiği için aylar önce evinden atıldığını öne süren yaşlı adam, torununun kendisine sahip çıktığını belirterek köyündeki evinde kalabileceği bir göz oda istiyor.

İscahisar ilçesi Olukpınar köyü Öldümler mahallesinde yaşayan 76 yaşındaki İsa Öz ile eşi Fatma Öz, kızı Selda Şen ve damadı Veli Şen arasında geçtiğimiz Mart ayında tartışma yaşandı. Aile fertleri İsa Öz’ü evden çıkarıp, kapıyı kilitledikten sonra jandarmaya haber verdi. Jandarmaya 74 yaşındaki adamdan şikâyetçi olduklarını belirten aile üyeleri İsa Öz’ün kendilerini rahatsız ve tehdit ettiğini öne sürdüler. Bunun üzerine aile üyeleri İsa Öz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından haziran ayında İsa Öz’e 2 ay uzaklaştırma cezası verildi. Öz, bu süreçte giyecek ve yatacak yeri olmadığı için akrabalarında ve bazı köylerin köy odalarında kaldı. Aile fertlerinin ağustosta ikinci başvurusuyla Öz’e savcılık 1 ay daha evden uzaklaştırma cezası verdi. Bu süreçte tanıdıklarında kalmaya devam eden Öz’ün uzaklaştırma kararı ailesinin talebiyle 2 ay daha uzatıldı. 3 Ocak’ta uzaklaştırma kararı sona erecek Öz’ün evine 100 metreden fazla yaklaşması dahi yasaklandı. Sokakta kalan Öz’e, yaşanan olaylardan sonradan haberi alan torunu Seda Öz (26) sahip çıktı. Seda Öz, dedesini Afyonkarahisar’daki evinde konuk etmeye başladı.

"Neredeyse 7 aydır sürekli kırda geziyorum, köy köy oda arıyorum yatmaya"

Öz, kalça kırıklığı nedeniyle iki bastonla yürüyebiliyor. Köydeki evinin haberi olmadan kızı üzerine tapulandığını iddia eden İsa Öz, şimdi köyündeki evinde kalabileceği bir göz oda istiyor. Öz, "Jandarmayı arayan eşim ve kızım, benim hakkımda ’Bizi kurtarın’ diyerek şikâyetçi olmuşlar. Karakoldan gelen beni götürdüler, onların da benim de ifadelerimizi ayrı aydı aldılar. Bana uzaklaştırma cezası verildi. Önce bir sefer 15 gün uzaklaştırma verdi, ikinci sefer 1 ay verdi, üçüncü sefer 2 ay verdi. Böyle böyle uzaklaştırma verdiler bana evden. Neredeyse 7 aydır falan oldu. Sürekli kırda geziyorum, köy köy oda arıyorum yatmaya. Oda bulamayınca 2 günde otelde yattım. Evden çıkarttılar beni, koymadılar, jandarma sokmadı eve. Jandarma mümkün değil eve gitmeyeceksin dedi. Ben de gitmedim, gidemedim. Köyüme varamadım, böyle köy köy gezdim. İki kez ameliyat oldum ben. Ama bakmadılar bana, hastaneye götürmediler. Bana evde kaldığım sürelerde de ekmek vermediler. Ben kendim her zaman 10 tane ekmek alıyordum, aldığım zaman üç gün onlarda yiyor, ben de yiyorum. Bu iş başladı, ne evde durdurdular, ne evimde yatırdılar, sokmadılar evime. Evden bir şey alamadım, hiçbir çivi dahi vermediler” diye konuştu.

"Dedem sadece bir göz oda istiyor”

Dedesinin sadece bir göz oda istediğini belirten torunu Seda Öz ise, “Teyzem Selda Şen, ninem Fatma Öz ve eniştem Veli Şen dedemi sokağa atmışlar. 7 tane kızı, 7 tane damadı, 20 tane torunu sahip çıkmamış. En sonunda İscehisar ilçesinden bana dedemin resmi gönderildi, deden sokaklarda dedi. Daha sonra evime getirdim. Ben de kalmasına razıyım. Ceviz bahçesi, evi, çayırı, her neyi varsa artık tapuda gözüken her şeyi teyzem Selda Şen adına gözüküyor. Elinden almışlar, 3 sene önce de kredi çektirmişler, kredinin bittiğinin günün ertesi günü dedemi sokağa atmışlar. Dedem sadece köyünden, yurdundan, yuvasından ayrı kalmak istemiyor, sadece bir göz oda istiyor” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8