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‘Evimde Ramazan köşesi var’ projesi hayata geçirildi

Bilecik Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Meliha Ercan Ortaokulu iş birliğinde “Evimde Ramazan Köşesi Var" isimli proje hayata geçirildi.

Genel 30.04.2021, 12:42
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‘Evimde Ramazan köşesi var’ projesi hayata geçirildi

Bilecik Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Meliha Ercan Ortaokulu iş birliğinde “Evimde Ramazan Köşesi Var" isimli proje hayata geçirildi.

Ramazan ayında bir farkındalık oluşturmak, çocuklara ibadet ve gelenek bilinci kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projeye dair açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Mustafa Topal, "Evimde Ramazan Köşesi Var" projesiyle Ramazan ayının Müslümanlara sağladığı güzel hasletleri öğrencilerimize geleneklerimizden ilham alarak kazandırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Projenin Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Meliha Ercan Ortaokulu iş birliğinde yürütüldüğünü belirten Müftü Topal, "Öğrencilerden, yaptıkları çalışmaların video ya da fotoğraf görüntülerinin Bozüyük İlçe Müftülüğüne ulaştırılması istedik. Yoğun bir talep oldu. Projeye katılım sağlayan 40 öğrenciyi Diyanet Çocuk Dergisi’ne abone yaparak ödüllendirdik. Bu vesileyle projenin mimarı Din Kültürü Öğretmeni Sercan Kahveci ve emeği geçen din görevlilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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