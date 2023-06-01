Everest Dağı’nda mahsur kalan dağcı son anda kurtarıldı

Nepalli dağcı Gelje Sherpa, Everest Dağı’nın “ölüm bölgesi” olarak adlandırılan bölgesinde Malezyalı bir başka dağcıyı iplere tutunmuş halde beklerken kurtardı.

Dünyanın en yüksek dağı olarak adlandırılan Çin-Nepal sınırında bulunan Everest Dağı’nda Nepalli bir dağcı son anda kurtarıldı. Nepalli dağcı Gelja Sherpa, Everest Dağı’nda sıcaklığın eksi 30 derece olduğu ve “ölüm bölgesi” olarak adlandırılan bölgesinde Malezyalı bir dağcıyı iplere sıkıca tutunmuş ve yorgun haldeyken buldu. Sherpa, yardım bekleyen dağcıyı 6 saat boyunca çalışarak deniz seviyesinden yaklaşık 8 bin 500 metre aşağı çekerek kurtardı.

Gelja Sherpa sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, “Dağın zirvesinde tehlikede ve kurtarılmayı bekleyen bir adam gördüm, yapılacak tüm işlerimi bırakıp onu kurtarmaya gittim. Daha sonra onu bölgede bulunan yardım ekiplerinin yanına götürdüm. Durumun iyi olmasına seviniyorum” dedi.

Nepalli turizmci Bigyan Koirala da bu tür kurtuluş nadir görüldüğünü ifade ederek, “Dağcıları o yükseklikten kurtarmak neredeyse imkansız” ifadelerini kullandı.