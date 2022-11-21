Evden kaçan yavru Rus kedisi, 2 gün ağaçta mahsur kaldı

Edirne şehir merkezinde evden kaçan ve 2 gün boyunca ağaçta mahsur kalan cins kedi, itfaiye ekipleri tarafından ağaca uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi Piri Reis Sokak’ta evden kaçan yavru Rus kedisi, çıktığı ağaçta 2 gün boyunca mahsur kaldı. Durumu fark edip telaşlanan kedi sahibi Alev Şeker, itfaiye ekiplerine haber verdi. İki gün sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Yavru kedi, uzun uğraş sonrasında ağaçtan indirilerek sahibine teslim edildi.

Duman isimli Rus kedisinin ağaçta mahsur kalması sonrası itfaiyeyi aradığını belirten Şeker, itfaiye ekiplerinin gelmediğini ve 2 gün boyunca ağaçta kalan kedisinin, polislerin aranması sonrası kurtarıldığını iddia etti.

Yavru kedisi Duman’ın cins kedi olması sebebiyle evcil olduğunu ve dışarıya alışık olmadığını söyleyen 4 çocuk annesi Şeker (38), kedisinin 2 gündür ağaçta olduğunu ve çok korktuğunu belirtti.

"Yavrum ağaçta miyavladı, biz evde ağladık"

Kedisinin ağaçtan kurtarılması için polisleri ve itfaiyeyi aradığını aktaran Şeker, "Kedim aç susuz, üşüdü, ağaçtan indiremedik. Geceyi ağaçta geçirdi. Küçük olduğu için oradan inemiyor, biz de bir şey yapamadık. İtfaiyeyi 4-5 kez aradım, ’Bizim işimiz değil, gelip alamayız. Siz çıkıp alın’ dediler. Ben çıkıp alabilsem zaten onları rahatsız etmem. Biz çoluk çocuk 2 gündür evde perişan olduk. Yavrum ağaçta miyavladıkça biz evde ağladık. Onu düşünmekten uyuyamadım" dedi.

İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın dar olması sebebiyle araçla giremedikleri bölgedeki ağaca uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalan yavru kediyi ağaçtan kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında ağacın başından ayrılmayan Alev Şeker, mahsur kalan kedisi için saatlerce dil döktü. Başarılı bir operasyon sonrası yavru kedi mahsur kaldığı ağacın dalları arasından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kedisini kurtarmalarının mutluluğunu yaşadığını söyleyen Şeker, onu çok özlediğini belirterek duygu dolu anlar yaşadı. Ekiplere teşekkür eden Şeker, kedisine kavuşmanın mutluluğu ile evinin yolunu tuttu.