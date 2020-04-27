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Evde okumak için kitap istedi, istediği yerine geldi

EVDE OKUMAK İÇİN KİTAP İSTEDİ, İSTEDİĞİ YERİNE GELDİ

Evde okumak için kitap istedi, istediği yerine geldi

EVDE OKUMAK İÇİN KİTAP İSTEDİ, İSTEDİĞİ YERİNE GELDİ

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:05
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Evde okumak için kitap istedi, istediği yerine geldi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kendisine sosyal medya aracılığı ile evde okuması için kitap talebinde bulunan minik Yusuf’un istediği 10 adet kitabı hediye etti.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covit-19 salgını dolayısıyla evlerinde kalan Bilecikli öğrenci Yusuf Yiğit, Belediye Başkanı Semih Şahin’e sosyal medyadan "Belediye Başkanımız Semih Şahin, sizi mesafeli olarak öpüyorum ve okumak için kitap istiyorum’’ diyerek, evde okuması için kitap talebinde bulundu. Belediye Başkanı Semih Şahin de Yiğit’in isteğini yanıtsız bırakmadı ve hazırlanan kitapları imzalayarak, teslim etmek üzere evine gönderdi.

"Okuman için bizden kitap istemen beni çok mutlu etti"

Yusuf Yiğit’in talebine kendisi de videoyla cevap veren Başkan Şahin, ‘’Sevgili Yusuf Yiğit, senin evde okuman için bizden kitap istemen beni çok mutlu etti. Hayatında her zaman Atatürk’ün ilke ve devrimlerine yol ışığı yapan ve okuyan bir birey olman dileğiyle mesafeli olarak gözlerinden öpüyorum’’ dedi.

Yusuf Yiğit de kendisine kitapları getiren Belediye çalışanlarına, ‘’Bu kitapları bana hediye ettiği için Semih amcaya çok teşekkür ediyorum’’ diyerek cevap verdi.

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