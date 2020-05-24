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Evde Kolay Baklava Yapımı| Baklava tarifi

Korona virüs salgısını sebebiyle evde kalan vatandaşlar, baklava yapımını araştıyorlar. İşte bu haberimiz üzerinden kolay baklava yapımı tarifine ulaşabilirsiniz...

Evde Kolay Baklava Yapımı| Baklava tarifi

Korona virüs salgısını sebebiyle evde kalan vatandaşlar, baklava yapımını araştıyorlar. İşte bu haberimiz üzerinden kolay baklava yapımı tarifine ulaşabilirsiniz...

24 Mayıs 2020 Pazar 09:59
2017 Okunma
Evde Kolay Baklava Yapımı| Baklava tarifi

Ramazan bayramını kısıtlama ile evinde geçirecek olan vatandaşlar, yine de baklava yapmayı veya almayı ihmal etmiyor. Bayramın tatlısını evde yapmak isteyen is, türlü türlü tekniklerle en iyi baklavayı elde etmeye çalışıyor. İşte evde kolay bir şekilde baklava yapımının püf noktaları...

EVDE BAKLAVA YAPIMI

5 su bardağı un
2 yumurta
1 çay bardağı sıvıyağ
3 çorba kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
yarım çay bardağı su
1 fiske tuz
1 çay bardağı süt

AÇMAK İÇİN:

Buğday nişastası

İÇ HARÇ İÇİN:

Ceviz

ÜZERİ İÇİN:

200 gr. tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

1 kg toz şeker
4 su bardağı su
yarım limon

BAKLAVANIN HAZIRLANIŞI:

Unu karıştırma kabına alın. 

Tuz ve kabartma tozunu dökün. 

Ortasını havuz gibi açın.

Havuz kısmına yumurtaları kırın 

Sıvıyağı, sütü ve sirkeyi dökün. 

Ortadan başlayarak hamuru yoğurmaya başlayın

Hazırladığınız hamuru yuvarlayın ve kalın bir fitil haline getirin

Fitili 3 eşit parçaya bölün

Bu üç hamurdan da 17şer dilim hamur kesin

Bu hamurları da üzerine nişasta serperek tatlı tabağı büyüklüğünde açın

3 tane 17 kat baklava hamurunu açıp üstüste koyun

Üçünü de tekrar tepsi büyüklüğünde açın.

İlk 17 katlı hamuru yağladığımız tepsiye yerleştirin

Üzerine öğüttüğümüz cevizin yarısını serpin

İkinci 17 katlı hamuru da üzerine yerleştirin. 

Kalan cevizi üzerine serpin.

Son parça 17 katlı hamuru da parçalanmamış tarafı üste gelecek şekilde yerleştirin

Kenarlarını bıçak yardımıyla, dikkatli bir şekilde içeri doğru itin

Baklavayı dilimleyin. Üzerine eritilmiş olan tereyağını gezdirerek dökün

5 dakika yağını çekmesi için bekleyin

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiririn 

20 dakika sonra fırının derecesini 190a çıkarın 

Nar gibi kızarana kadar pişirin

Şerbet malzemelerini kaynatıp ve soğutun.

Soğumuş şerbeti sıcak baklavaya dökün ve şerbetini çekince servis edin

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