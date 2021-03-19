Evde izolasyon kurallarını ihlal eden 7 kişinin yurt karantinası sürüyor

Çorum’da evde izolasyon kurallarını ihlal eden 7 kişinin Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinalarının devam ettiği bildirildi.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken, 12-19 Mart tarihleri arasında merkez ve ilçelerde 25 ihbarı değerlendiren Mahalle Denetim Ekiplerince gerekli işlemler yapıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada merkez ve ilçelerde Mahalle Denetim Ekiplerince 2 bin 552 kişinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca denetim ekiplerince 22 bin 442 iş yeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse re’sen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 6 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 105 iş yeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim ekiplerimizce evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 13 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 19 Mart tarihi itibarıyla izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinaları devam eden 7 kişidir" denildi.