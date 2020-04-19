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EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER

Evde ekmek yapmak isteyenler internette bu konuyda yüzlerce tarifle karşılaşıyor. Peki en güzel ekmeği evimizde nasıl yapabiliriz? Corona virüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, sofraların vazgeçilmez gıdası ekmeği evde yapmak isteyenleri tetikledi. Peki, Evde ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bizim tarifimiz...

EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER

Evde ekmek yapmak isteyenler internette bu konuyda yüzlerce tarifle karşılaşıyor. Peki en güzel ekmeği evimizde nasıl yapabiliriz? Corona virüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, sofraların vazgeçilmez gıdası ekmeği evde yapmak isteyenleri tetikledi. Peki, Evde ekmek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte bizim tarifimiz...

19 Nisan 2020 Pazar 10:49
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EVDE EKMEK YAPMAK İSTEYENLER İÇİN BASİT TARİFLER

1. EKMEK TARİFİMİZ

Ekmek yapımı malzemeleri:

- 2 su bardağı un (veya tam buğday unu)

- 1 tatlı kaşığı kuru maya

- 1 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı şeker

Malzemeleri yapmak istediğiniz büyüklüğe göre artırabilirsiniz.

Evde ekmek yapımı çok basit ve pratiktir. Ekmek yapılışı için; genişçe bir kap alın ve içine unu boşaltın. Daha sonra da tuz, şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. Kabın içinde unu kenarlara doğru ayırıp ortasına bir çukur açın ve ılık su ilave edin.

Suyu ekledikten sonra yavaşça unla suyu karıştırın ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma işlemini tamamladığınızda bir nemli bezi üzerine kapatın ve oda sıcaklığında 1 saat beklemeye alın.

Hamur mayalandıktan sonra istediğiniz şekli vererek fırın tepsinize yerleştirin ve isteğe bağlı olarak üzerine susam veya çörek otu eklenebilir. Soğuk haldeki fırına tepsiyi yerleştirin ve fırınınızı 180 – 200 dereceye ayarlayın. Üstü kızarana kadar pişirin.

Mutfağınızı mis gibi taze ekmek kokusu sarmaya başladıysa fırını kapatabilirsiniz. Afiyet olsun.

2. EKMEK TARİFİMİZ

-4,5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı tepeleme un

-2 su bardağı ılık su

-1 paket instant kuru maya

-1 yemek kaşığı silme toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: -Un

Nefis ekmek yapımı için; derin bir kaba 4 buçuk su bardağı un ve buna ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, karıştırın.

Daha sonra karışıma 2 su bardağı ılık suyu azar azar döküp, eliniz ile karıştırmaya başlayın. Un ve su karışana kadar karıştırın. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamur oldukça yumuşak olacak yani elinize yapışacak. Un ekleyip, hamuru katılaştırmayın. Elinizde kalan hamurları kaşık yardımı ile sıyırın.

Hazırladığınız ekmek hamurunun üzerini örtüp, ılık bir yerde 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Diğer tarafta orta boy teflon bir fırın kabının (24 cm lik) tabanını hafifçe unlayın. Daha sonra mayalanan ekmek hamurunu kaşık yardımı ile kabın içine döküp, yayın. Üzerine az miktar un serpiştirin.

Hazırladığınız ekmeği tepsi mayası yapmadan önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirin. Ekmek piştikten sonra fırından çıkartın. Üzerine biraz su serpiştirin. Ardından üzerini temiz bir örtü ile iyice sarın. 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Ekmeğiniz dinlendikten sonra bıçak yardımı ile dilimleyerek, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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