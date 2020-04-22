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‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız’ dediler büyüklerine mesaj verdiler

YAPTIKLARI ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİ VEREN MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDEKİ ATATÜRK ORTAOKULUNDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ OLAN ARZU ŞAHİN ÜNAL (FOTOĞRAFTAKİ), “23 NİSAN İÇİN HARİKA BİR ÇALIŞMA HAZIRLADIK. ‘EVDE DE KALIRIZ, BAYRAMIMIZI DA KUTLARIZ’ DEDİK VE TÜRKİYE’NİN PEK ÇOK İLİNDEN ÇOCUKLARIMIZIN GÖNDERDİĞİ VİDEOLARLA BİZ BAYRAMIMIZI KUTLADIK. VİDEOMUZUN DEVAMINDA İSE YAŞÇA KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZIN DAHA TATLI VE DAHA İKNA EDİCİ OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN ONLARIN AĞZINDAN BÜYÜKLERİMİZE EVDE KAL MESAJINI İLETTİK.” DEDİ.

‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız’ dediler büyüklerine mesaj verdiler

YAPTIKLARI ÇALIŞMA HAKKINDA BİLGİ VEREN MANİSA’NIN YUNUSEMRE İLÇESİNDEKİ ATATÜRK ORTAOKULUNDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ OLAN ARZU ŞAHİN ÜNAL (FOTOĞRAFTAKİ), “23 NİSAN İÇİN HARİKA BİR ÇALIŞMA HAZIRLADIK. ‘EVDE DE KALIRIZ, BAYRAMIMIZI DA KUTLARIZ’ DEDİK VE TÜRKİYE’NİN PEK ÇOK İLİNDEN ÇOCUKLARIMIZIN GÖNDERDİĞİ VİDEOLARLA BİZ BAYRAMIMIZI KUTLADIK. VİDEOMUZUN DEVAMINDA İSE YAŞÇA KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZIN DAHA TATLI VE DAHA İKNA EDİCİ OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN ONLARIN AĞZINDAN BÜYÜKLERİMİZE EVDE KAL MESAJINI İLETTİK.” DEDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:08
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‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız’ dediler büyüklerine mesaj verdiler

Türkiye’deki farklı il ve ilçelerden çocuklar Manisa’da görev yapan öğretmen Arzu Şahin Ünal öncülüğünde ‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız’ diyerek hem bayramlarını kutladı hem de büyüklerine en tatlı halleriyle ‘Evde kal’ mesajı verdi.

Manisalı Fen Bilgisi Öğretmeni Arzu Şahin Ünal tarafından hayata geçirilen projede farklı şehirlerden çocuklar aynı videoda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. En tatlı halleriyle bayram kutlaması yapan minikler, ‘Benim için evde kalır mısın Türkiye’ mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Elazığ, Turgutlu, Muş, İzmir, İstanbul, Çanakkale, Ordu, Balıkesir, Antalya, Manisa, Adana, Malatya gibi farklı şehirlerden ilk ve ortaokul çağındaki çocukların ’Sanki her tarafta var bir düğün’ şarkısını seslendirerek katıldığı videonun sonunda daha minik çocukların en tatlı halleriyle ‘Benim için evde kalır mısın Türkiye?’ mesajı vermesi büyük beğeni topladı.

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Atatürk Ortaokulunda Fen Bilgisi Öğretmeni olan Arzu Şahin Ünal, “23 Nisan için harika bir çalışma hazırladık. ‘Evde de kalırız, bayramımızı da kutlarız’ dedik ve Türkiye’nin pek çok ilinden çocuklarımızın gönderdiği videolarla biz bayramımızı kutladık. Videomuzun devamında ise yaşça küçük çocuklarımızın daha tatlı ve daha ikna edici olduklarını düşündüğümüz için onların ağzından büyüklerimize evde kal mesajını ilettik.” dedi.

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