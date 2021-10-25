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Ev ve mutfak eşyalarında hedef 3,4 milyar dolar ihracat

2020 yılında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörü, 2021 yılı sonu hedefini ise 3,4 milyar dolar olarak belirledi.

Genel 25.10.2021, 14:10
Ev ve mutfak eşyalarında hedef 3,4 milyar dolar ihracat

2020 yılında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ev ve mutfak eşyaları sektörü, 2021 yılı sonu hedefini ise 3,4 milyar dolar olarak belirledi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Anadolu’nun ev ve mutfak eşyaları sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı. Özger, sektör olarak yılın ilk 9 ayında yüzde 43 büyüme gösterdiklerini, 2019 ile 2021 yılı arasındaki büyüme oranının ise yüzde 22 olduğunu söyledi.

Sektör ile ilgili son gelişmeleri aktaran Özger, “Anadolu ev ve mutfak eşyaları sektörü için büyük önem taşıyor. Sektörümüz 2020 yılında 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılı sonu hedefimiz ise 3,4 milyar dolar. Yılın ilk 9 ayında yüzde 43 büyüme yakaladık. 2019 ile 2021 yılı arasındaki büyüme oranı ise yüzde 22” dedi.

Tedarik zincirlerinin değişim sürecine girdiğini belirten Özger, “Uzakdoğu’dan nakliye fiyatlarının yüksek olması ve oradan ürünün temin edilememesi gibi sıkıntılardan kaynaklı olarak tedarik zincirleri değişiyor. Satın alıcılar alternatif rotalar oluşturmaya başladı. Türkiye olarak lojistik sorunu her ne kadar bizim için de problem yaratsa da bunu avantajımıza çevirebileceğimiz bir noktadayız" dedi.

Fırsat rüzgarlarını yakalamalıyız

İhracatın artması ile sektörün iyi bir ivme yakaladığını belirten Özger, “Pandemi ile beraber insanlar evlerine kapandı ve evde vakit geçirmeye başladı. Etkinlik olarak mutfaklarda daha çok vakit geçirdik, daha çok yemek yapmaya başladık. Kekler, ekmekler yaptık ve gastronomi daha da ön plana çıktı. İhracat artıyor ve çarklarımız dönüyor ancak bu pozitif rüzgârı orta ve uzun vadede fırsatçılığa yer vermeden kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bölgesel olarak orta ve uzun vadelerde 1-2 yıllık projeler değil 10 yıllık projeler geliştirip oralarda kendi markalarımızı tanıtmamız gerekiyor. Biz gönüllü bir elçi olarak çalışıyoruz. Gitmiş olduğumuz tüm yerlerde Made in Turkey gücünü anlatıyoruz. Markalaşma çalışmaları yapmalı, Latin Amerika bölgesi gibi uzak pazarlarda kalıcı hale gelmeliyiz. İlk olarak 2016 yıllarında başladığımız bu projeleri tekrar hayata geçireceğiz. Çalışmalarımıza daha agresif bir şekilde devam ederek daha da fazla satın alıcıyı Türkiye’deki üreticimiz ile buluşturmak istiyoruz” dedi.

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