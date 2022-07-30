Ev ve mutfak eşyaları sektöründe hedef kilogram başına 5 dolarla dünya üçüncülüğü

Ev ve mutfak eşyaları sektörü yeni dönemde ihracatta katma değerli ürünlerle büyüyor.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, halen 3.7 dolar seviyelerinde olan kilogram başı ihracat birim fiyatını 5 dolar seviyelerine çıkarmak için çalıştıklarını ve yıl sonu 4 milyar dolar hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ilk 5 ayı 1.42 milyar dolar ihracat ve yüzde 4.5’lik bir büyüme ile kapattığını anlatan Özger, Türkiye’nin bu sektördeki en büyük beşinci ihracatçı olma pozisyonunu koruduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönem sektöre seviye atlatabilecek en önemli adımın ise birim ihracat değerinin yukarıya çekilmesi olduğunu vurgulayan Özger, "Birim/kilogram başına ihracat değerimiz şu an 3.7 dolar seviyelerinde ama bu yeterli değil. Hedefimiz ihracat birim fiyatını 5 dolara çıkarmak. Aynı ihracat miktarımızı koruyarak birim ihracat değerimizi bu seviyeye getirdiğimizde İtalya’yı geçerek Almanya’nın ardından üçüncü sıraya yerleşebiliriz" dedi.

Birim fiyatını yükseltme noktasında yapılacak URGE projelerinin çok önemli olduğuna işaret eden Özger, "URGE projeleriyle neleri tasarlayacağımızı, nasıl farkındalık oluşturacağımızı ve ‘Made in Türkiye’ algısını istediğimiz yere nasıl taşıyacağımızı hep birlikte kurgulayacağız. URGE projeleri kapsamında markalaşma, ambalaj tasarımı ve endüstriyel tasarımda destekler bulup bunları kullanacağız. Yapacağımız organizasyonların da daha nitelikli olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.