Ev ve mutfak eşyaları sektörü, ‘Latin Amerika’ya açılıyor

Ev ve mutfak eşyaları sektörünğn, Latin Amerika’ya yönelik sanal ticaret etkinliği başladı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, sektör olarak sürdürülebilir ihracata odaklandıklarını söyledi. Türkiye’den 25 üretici firma, 17 Latin Amerika ve Orta Amerika ülkesinden 45 alıcı ile ‘Evsid Connect’ sanal etkinliği ile ihracat için buluştu. 5 gün sürecek olan etkinlikte toplamda 326 ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Önder, “Bir yandan salgınla mücadele, bir yandan süreçteki belirsizlikler, diğer yandan sanayicimizin ve ihracatçımızın son bir yıldır yaşadığı dünya çapındaki lojistik, tedarik zincirindeki sorunlar ve ham madde fiyatlarındaki artışlar hepimizi fazlasıyla zorluyor ancak dünyadaki büyük kaos ve krizlerin akabinde ticarette büyük gelişmelerin olduğu süreçleri görüyoruz. EVSİD olarak kurulduğumuzdan bu yana iki konu üzerinde çok çalıştık. Bunlardan birincisi ihracatta pazar çeşitliliğimizi sağlamak. İkinci olarak ise kilogram başına ihracat değerimizi artırmak. 6 yılda Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya Afrika’dan Avrupa’ya 20 ülkede 34 heyet organizasyonumuzu yaptık. Bunun yanında ‘Invitation Only’ adını verdiğimiz heyeti düzenledik. Kuruluşumuzun ilk yılında, yani 2015 yılında ilk heyetimizi Kolombiya, Panama ülkelerine yaptık. 2016’da Peru ve Meksika, 2018 ve 2019’da Kolombiya, Brezilya ve Şili gibi bölge 13 ülkeyi içine alan heyetlerimizi organize ettik. Latin Amerika orta ve uzun vadeli düşünmemiz gereken bir pazar olduğu için ısrarla her sene bu bölgeye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabiri caiz ise burada çilek değil, ceviz ağacı ekiyoruz. Ekmesi ve bakması biraz daha zahmetli fakat meyvesini uzun yıllar yiyebileceğimiz bir ağaçtan söz ediyoruz. Şu anda heyetlere özellikle Latin Amerika heyetine duyuruya çıktığımız zaman 25 kontenjanı iki üç gün içinde doldurma başarısını gösteriyoruz” dedi.

Bölge ülkelere ihracat yüzde 61 oranında arttı

Ev ve mutfak eşyaları sektörünün Latin Amerika’ya gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını detaylandıran Önder, “2015’ten bu yana Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak Orta ve Latin Amerika bölgelerinde ihracatımızı ortalamada yüzde 62 oranında artırdık. Bu yıllar içerisinde Brezilya’da yüzde 61, Meksika’da yüzde 54, Kolombiya’da yüzde 220, Panama’da yüzde 230, Dominik’te yüzde 342 ve Ekvator’da yüzde 350’nin üzerinde büyüme başarısı gösterdik” dedi.

Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk ise “Türkiye’nin salgın dönemindeki başarılı grafiği beni gururlandırıyor. Diplomasinin birinci ayağı artık ticaret. Her sektörde ürettiğimiz ve ihracata konu olan ürünlerimizin fiyat kalite dengesinin yüksek olması çok önemli. Gurur duyulacak mallar sunabilmemiz doğrudan ülke imajımızı etkiliyor. Latin Amerika’da bu özellikler tercih açısından olumlu etki bırakıyor. Kolombiya bağlantı noktası olmayı hak eden bir ülke. Nüfus açısından bölgenin en büyük üçüncü, ekonomik büyüklük açısından ise dördüncü en büyük ülkesi. Burak Başkanımın söylediği gibi bölgeye orta ve uzun vadede bakmak çok doğru bir yaklaşım” dedi.