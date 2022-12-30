Ev hayvanlarının dijital kimliklendirilmesi için son iki gün

Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemleri için tanınan süre yarın sona eriyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

PETVET’e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de kayıt altına alınıyor. Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak ve doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüklerine bildirmekle yükümlü tutuldu.

1 Ocak 2021’den bu yana 1 milyon 286 bin 272 ev hayvanı kimliklendirildi

1 Ocak 2021’den bu yana 762 bin 115 kedi, 524 bin 556 köpek ve 23 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 286 bin 272 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve el terminali aracılığıyla okunabiliyor. Bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.

Sürenin daralması, yoğunluk yaşanması veya değişik sebeplerle karşılaşılan güçlükler nedeniyle mikroçip uygulamasında ve kayıt işlemlerinde karşılaşılabilecek güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahipleri 31 Aralık tarihine kadar Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine ’beyanname’ ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. Beyannameler, il/ilçe müdürlükleri ile serbest veteriner hekimlere 31 Aralık’a kadar verilebilecek. Serbest veteriner hekimler tarafından alınan beyannameler, il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık’a kadar teslim edilecek.

6 aylık yaşa kadar sahipli ev hayvanları takip eden süreçte de kimliklendirilerek kayıt altına alınabilecek. Ev hayvanlarının kayıtları sırasında aynı zamanda uluslararası standartlarda "Ev Hayvanı Pasaportu" düzenleniyor. Pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor. Sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor.

Sahip değişikliği

Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için "Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi" ile 60 gün içerisinde hayvanın yeni sahibinin, il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek veri tabanı ve pasaportuna sahip değişikliğinin işlenmesi gerekiyor.

Ev hayvanlarının nakilleri

Ev hayvanının yolcu beraberinde ya da ticari olarak yurt dışına çıkışında mikroçipinin uygulanmış, pasaportunun düzenlenmiş ve PETVET’e kaydedilmiş olması zorunlu tutuluyor. Ayrıca, ev hayvanlarının yurt içi nakillerinde de pasaportlarının bulundurulması zorunlu. Pasaportu bulunmayan ev hayvanı sahibine idari yaptırım uygulanıyor.

Sahipsiz hayvanlarda süreç nasıl işleyecek

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından kimliklendirilmesi gerekiyor. Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanlar herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadan kayıt altına alınabilecek.

Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa, hayvan barınaklarına başvuru yapılarak "Sahiplendirme Belgesi" ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe müdürlükleri tarafından PETVET’e kaydedilebilecek.

Sahipsiz hayvanların tedavisi

Sahipsiz hayvanların veteriner hekimler tarafından yapılacak. Tedavilerinde herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.