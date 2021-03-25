Ev hanımları, gıdayı korumak için mutfağa girdi

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Gıdanı Koru” ulusal kampanyasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Gıda Dostu Mutfak Atölyeleri” projesi kapsamında İzmirli ev hanımları, meşhur İzmir boyozu ve bomba tatlısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığınca gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak, gıda tedarik zincirindeki tüm katılımcıları harekete geçirmek için 2020 yılında “Gıdanı Koru” ulusal kampanyası başlatıldı. Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Gıdanı Koru” ulusal kampanyasına katkı sağlamak amacıyla ev hanımlarının tüketici boyutunda gıda güvenilirliği ve gıda israfı konusunda bilinçlendirilmesi, katılımcıların atölyede farklı yemekler pişirerek keyifli zaman geçirmesi, yemek pratiklerini geliştirmesi ve yerel/yöresel tariflerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2021 yılı boyunca sürecek “Gıda Dostu Mutfak Atölyeleri” projesi hayata geçirildi. Atölyenin ilk etkinliğinde ev hanımları keşkek pişirirken, ikinci etkinlikte ise meşhur İzmir boyozu ve bomba tatlısı yaptı.

Gıdayı koruma sözü alındı

Gıda Dostu Mutfak Atölyelerinin ilki, projeye bedelsiz yer sağlayan Gastronomi Marka Akademisinde “Dünya Bakliyat Günü”nde gerçekleştirildi. İzmir Ticaret Odasının katkılarıyla Şef Rıfat Yurttaş’ın anlatımı ile ev hanımlarınca keşkek pişirildi. İkinci etkinlik ise yine İzmir Ticaret Odasının katkılarıyla Gastronomi Marka Akademisinde gerçekleştirildi. Coğrafi işaretli İzmir boyozu ve yine İzmir ile özdeşleşmiş bomba tatlısı yapılarak ev hanımlarının hem mutfak pratiklerini geliştirmelerine katkı sağlandı hem de yöresel ürünler ön plana çıkarılmaya devam edildi. Her iki eğitime de Konak ilçesinde bulunan farklı mahallelerin muhtarları da dahil olmak üzere 12’şer ev hanımı katıldı. Pandemi göz önünde bulundurularak kontenjan sınırlı tutuldu. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyuldu ve katılımcıların HES kodu sorgulandı. Akabinde ilçe müdürlüğü teknik personelince gıda israfının tüketici boyutunda önlenmesi, güvenilir gıda, gıda etiket okur/yazarlığı, son tüketim/tavsiye edilen tüketim tarihi farklılığı, gıdaların muhafaza koşullarında dikkat edilecek hususlar, organik ürün, akıllı alışveriş, evde organik gübre yapımı konularında farkındalığı artırmak için eğitim verildi. Ayrıca ev hanımlarına “Gıdanı Koru” ulusal kampanyası tanıtıldı ve gıdayı koruyup sofralarına sahip çıkacaklarına dair söz alındı.