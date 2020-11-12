Ev arkadaşı hayatının şokunu yaşattı

Sakarya’da iddiaya göre sahte kimlik kullanan bir kişi yaklaşık bir yıldır aynı evde kaldığı ve ev alma hayali kuran arkadaşının 10 yılda biriktirdiği 130 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Mağdur olan Celal Yardımcı, “10 yıl biriktirdiğim param 1 saat içerisinde gitti ve şuanda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum” dedi.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde oturan ve bir fabrikada çalışmakta olan 36 yaşındaki Celal Yardımcı’nın, aynı evde yaklaşık bir yıl kaldığı arkadaşı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Celal Yardımcı isimli vatandaşa, kendisini Emin Akpınar ismi ile tanıtan kişinin asıl kimliğinin Ferdi Ustabaş olduğu ve daha öncesinde de dolandırıcılıktan suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık 10 yıl boyunca ev almak için biriktirdiği 130 bin lirasının, ev arkadaşı tarafından çalındığını iddia eden Yardımcı, kayıplara karışan kişinin aynı şekilde sahte kimlikle başka insanları da dolandırıyor olabileceğine dikkat çekerek, şahsın biran önce yakalanabilmesi için yetkililerden yardım istedi.

2020 yılı Ocak ayında meydana gelen olayın üzerinden 10 ay geçti. Konuyu polis ekiplerine bildiren Yardımcı, hala daha yaşadığı olayın şokunu atlatamadı. Ocak ayında dava açtığını belirten Yardımcı, pandemi döneminde mahkemelerin ertelenmesinden dolayı ilk celsenin Aralık ayında başlayacağını dile getirdi. Dolandırıldığı günden sonra maddi ve manevi sıkıntılarının yanı sıra psikolojik sıkıntılarda yaşadığını belirten Yardımcı, gece rüyalarında güvendiği arkadaşı tarafından dolandırıldığını ve emeğinin dakikalar içerisinde gittiğini bu nedenle korkarak uyandığını dile getirdi. Güvenerek aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından dolandırılan vatandaş, şimdi ise hayalini kurduğu eve bakmak ile yetiniyor.

1 yıl boyunca beraber kaldık

Ev alabilmek için 10 yıldır biriktirdiği parayı oturduğu evin kombi dolabına koyan ve dolabın kapısını kilitledikten sonra müteahhit ile görüşmek için evden çıktığı esnada 1 yıldır evini paylaştığı kişinin parayı alarak kayıplara karıştığını iddia eden 36 yaşındaki Celal Yardımcı, “2020 yılının Ocak ayında bu olay başıma geldi. Daha önce tanıştığım bir arkadaşım ev aradığını söylemişti ve bende beraber kalabileceğimizi düşündüm ve daha sonra birlikte kalmaya başladık. Yaklaşık 1 yıl boyunca beraber kaldık. Bu süreçte 10 yıldır biriktirdiğim param ile bir araç aldım ve yaklaşık 5 ay kullandıktan sonra aracımı satma kararı aldım ev alabilmek için. Aracı sattıktan sonra müteahhit ile görüştüm. Daha sonrasında eve geldim paramı kombinin içerisine bıraktım ve kapısını da kilitledim. Arkadaşıma da söyledim parayı koyduğum yeri ve müteahhit ile görüşmeye gideceğimi söyledim. Müteahhit ile görüştükten sonra tekrar eve geldim, kombinin içerisine baktığım zaman paramı göremedim ve o kişinin kombi dolabının alt tarafından elini sokarak paramı aldığını fark ettim. Şahsı aradığımda telefonları birkaç kez çaldı ve daha sonrasında telefonu kapandı. Bu sırada ben parayı şahsın aldığına emin oldum. Polis ekiplerine durumu bildirdim, ekipler evime gelerek gerekli işlemleri başlattı. Kişinin kim olduğunu sorduklarında ben şahsı Emin Akpınar olarak tanıdığımı söyledim. Karakola gittiğimde orada kişinin isminin Emin Akpınar olmadığını, Ferdi Ustabaş olduğunu söylediler. Şahsın daha öncesinde de dolandırıcılıktan birkaç dosyası olduğunu öğrendim” dedi.

130 bin liram güvendiğim arkadaşım tarafından çalındı

Biriktirdiği paranın güvendiği arkadaşı tarafından çalınması kendisini maddi, manevi ve psikolojik olarak etkilediğini belirten Yardımcı, “Daha sonrasında süreç savcılığa taşındı ve mahkeme süreci başladı. Tabi ben psikolojik bir takım sorunlar yaşamaya başladım. Maddi ve manevi yönden sıkıntılar yaşamaya başladım 10 yıldan beri biriktirdiğim 130 bin liramı kaybettim. Çok güvendiğim, samimi olduğum arkadaşımın bu şekilde beni dolandırıp gitmesi açıkçası beni çok üzdü. Başkalarının da bu şekilde canının yanmamasını istiyorum. 10 yıl biriktirdiğim param 1 saat içerisinde gitti ve şuanda sadece hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum. Ev alabilmek için biriktirdiğim 130 bin liram güvendiğim arkadaşım tarafından çalındı ve şuan hayalini kurduğum eve bakmakla yetiniyorum. Başkalarının da canının bu şekilde yanmamasını istediğimden dolayı şahsın en kısa süre içerisinde yakalanmasını istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum, iş ve aile anlamında olsun çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. İnşallah bu şahıs en kısa süre içerisinde yakalanıp yargılanır” diye konuştu.

10 yıllık birikimim uçtu gitti, mağduriyet yaşıyorum

Parasının çalınması üzerinden 10 ay geçtiğini ve şahsın biran önce yakalanmasını istediğini dile getiren Yardımcı, “10 yıllık birikimim uçtu gitti ve ben bu şekilde mağduriyet yaşıyorum. Ben şahsı Emin Akpınar olarak tanıdım ama kendisinin gerçekte ismi Ferdi Ustabaş’mış. Bu şahsın yine Emin Akpınar olarak kimliğini sürdürdüğünü düşünüyorum. Başkalarının da bu şekilde mağdur olmaması için buradan sesimin duyulmasını istiyorum. Bu süreçte mahkememiz sürmekte, bu mahkeme sürecinde şahsın yakalanmasını, şahsın başkalarını dolandırmamasını istiyorum. Paramın çalınmasının üzerinden 10 ay geçti. Polis ekipleri konu ile alakalı çalışma yürütüyor. Şuan kendisinden hiçbir haber alınamadı, 10 aydan beri polis ekipleri olmak üzere bende kendi çabalarımla konunun takipçisiyim ve araştırıyorum. Ama şuanda hiçbir sonuca varamadık, en kısa zamanda bu kişinin yakalanıp mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.