Ev alırken dikkat edilmesi gereken 5 kural

26 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veren Better Homes and Gardens Real Estate uzmanları ev alırken bilinmesi gereken 5 kuralı anlattı.

Gayrimenkul sektöründe 26 yıldır hizmet veren, Ö. Burak Özmutafoğlu liderliğinde Türkiye pazarına giriş yapan Better Homes and Gardens Real Estate uzmanları, yeni ev alacaklara tavsiyelerde bulunarak bilinmesi gerekenleri aktardı.

Konu uzmanları tarafından özellikle bilinmesi 5 kural şu şekilde sıralandı:

"Bütçenizi doğru değerlendirin

Almak istediğiniz eve ayırdığınız bütçeyi ve borçlanma kapasitenizi belirleyin. Peşinatınızı ayarlayın. Beklenmedik ve olumsuz durumlar yaşanabilir. Bu yüzden her zaman paranız haricinde duran bir miktar para ayırmış olun.

Evin kullanım durumundan ve yasal izinlerinden emin olun

Almak istediğiniz evin, kullanım durumundan emin olun. Eğer evde kiracı varsa satış sonrası prosedür hakkında onu da bilgilendirin ve yasal süresinin ardından tahliyesini talep edin. Evin yasal izinlerini belediyeden teyit ettirin. Almak istediğiniz evin kat irtifakını, iskanını ve yapı kullanım izinlerini kontrol edin.

Bankaların faiz oranlarını inceleyin

Kredi ile ev alacaksanız bankalarının faiz oranlarını iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Tüm bankaların faizlerine bakarak bütçenize ve ödeme planınıza uygun olanı seçin.

Evi Satın alacağınız kişi ile irtibatınızı kesmeyin

Satın almayı düşündüğünüz evin satışını gerçekleştiren kişi veya kurumla her aşamada iletişimde kalın. Satış süreçlerini birlikte yürütün.

Bir profesyonelle çalışın

Hem banka hem mülkün yasal işlemlerini ve satın alma sürecinin hızlı ilerlemesi için bir profesyonelle çalışmayı ihmal etmeyin. BHGRE Türkiye bünyesinden hizmet aldığınız taktirde, ev sahibi olduktan sonra da gayrimenkul danışmanınız sizinle her zaman irtibatta kalacaktır. Çalıştığınız profesyonelle her durumda iletişimde kalmaya özen gösterin".