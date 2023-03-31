EURORESO Genel Kurulu EGİAD ev sahipliğinde yapıldı

Genel Kurulu’nu her yıl Avrupa’nın başka bir ülkesinde gerçekleştiren, bilimsel ve eğitim alanında bir Uluslararası Dernek olan EURORESO, bu seneki kurul toplantısını Türkiye’de Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde İzmir’de yaptı.

EURORESO Genel Kurulu’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Başkan Vekili Arda Yılmaz, 30’dan fazla Avrupa ülkesinde nüfusun ekonomik gelişimini, yaşam standartlarını ve bilimsel kaynaklarını iyileştirmeye yönelik faaliyet gösteren EURORESO’ya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve potansiyel iş birlikteliği fırsatlarına açık olduklarını iletti.

36 ülkenin üye olduğu EURORESO Genel Kurulu’nda bir sunum gerçekleştiren EGİAD Başkan Vekili Arda Yılmaz, bilimsel ve eğitimsel alanda uluslararası bir dernek olan kurumun, kâr amacı gütmeyen bir birliktelikten oluştuğunu dile getirerek, “İş bulma, sosyal entegrasyon, özel veya kamusal şirketlerin kurulması ve geliştirilmesini kolaylaştıran programlar kurmak, kabul etmek ve geliştirmek üzerine çalışan bir örgütü ağırlamaktayız” dedi. Katılımcılara EGİAD hakkında bilgilendirme gerçekleştiren Yılmaz, Uluslararası İlişkiler çerçevesinde yapılan yurtdışı iş gezilerini, yurtdışı bağlantılı projeleri, Global Compact üyeliği çerçevesindeki EGİAD faaliyetlerini ve EGİAD Melekleri’nin girişimcilik faaliyetlerini aktardı.

EURORESO Direktörü Fernando Benavente ise geçtiğimiz yıl mart ayında İspanya’nın Valencia kentinde yapılan toplantının, bu yıl İzmir’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. Toplantı, geçtiğimiz yılın değerlendirilmesinin ardından, yeni katılan üyelerin organizasyonlarını tanıtmasıyla devam etti.

Daha önce 30 ülkeden 65 organizasyonun üye olduğu EURORESO, yeni katılımlarla 36 ülkeden 80 organizasyona ulaşmış durumda. Toplantı, bu yıl eklenen yeni projeler dahilinde AB proje ortaklıklarının geliştirilmesi stratejisiyle tamamlandı.