Etiyopyalı Türkiye mezunlarından depremzedelere anlamlı destek

Etiyopyalı Türkiye mezunlar derneği tarafından başlatılan yardım kampanyasında depremzedeler için yaklaşık 2 milyon lira nakdi yardım toplandı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünya çapında başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Ekonomik sıkıntılar ve iç savaş gibi sorunlarla mücadele eden Etiyopyalılardan depremzedeler için anlamlı destek geldi.

Türkiye’de eğitim alan Etiyopyalılar, depremlerin meydana gelmesinden bir gün sonra Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Din İşleri Müşavirliği gibi resmi kurumlarını ziyaret ederek hayatını kaybedenler için baş sağlığı dileklerini iletti. Aynı gün depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Etiyopyalı Türkiye mezunlar derneği üyeleri, 5 milyon Etiyopya birri (yaklaşık 2 milyon lira) bağış topladı. Dernek üyeleri, toplanan nakdi yardımı sembolik çeklerle TİKA ofisine teslim etti. Yardım parası büyükelçilik tarafından oluşturulan banka hesabına yatırıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, yardım kampanyasına tüm üyelerin ve ayrıca sahip oldukları firmaların da katkıda bulunduğu belirtildi.