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"Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki

ET YEMEYİN UYARISINA TÜRK PROFESÖRDEN TEPKİ

"Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki

ET YEMEYİN UYARISINA TÜRK PROFESÖRDEN TEPKİ

17 Nisan 2020 Cuma 11:34
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"Et yemeyin" uyarısına Türk profesörden tepki

Geçtiğimiz günlerde Çinli bir doktorun yaptığı, "Koronavirüse karşı dana ve koyun eti yemek yemeyin" uyarına Bursa’daki hayvan komisyonundan tepki geldi.

Bursa İl Başkanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu sözcüsü Prof. Dr. Hakan Sağırkaya, Çinli uzmanın et yeme uyarısının arkasında farklı sebeplerin olduğunu belirtti. Bu açıklamanın art niyetli olduğunu belirten Sağırkaya, "Türk haber kanallarında çıkan haberde, kimlere hizmet ettiği belirsiz Çinli bir doktorun, et yemeyin uyarılarını son bir haftadır ibretle ve dehşetle izliyoruz. Bütün sağlık otoritelerinin bağışıklık için özellikle hayvanî protein tüketimini tavsiye ettiği bir zamanda bu haberlerin yapılması manidar bulunmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün böyle bir tavsiyesi de bulunmamaktadır. İşin farklı boyutları olsa da, bu topluluğun en belirgin gayesini şöyle ifade edebiliriz: Asya, Avrupa ve Amerika kıt’asının bir numaralı kırmızı et kaynağı domuzdur. 2019 yılında ortaya çıkan ve bütün dünyayı vuran ve yine Çin’de başlayan “Afrika Domuz Ateşi” salgını sebebiyle sadece Çin’de milyonlarca domuz telef olmuştur. Bu sebeple, salgın süresince domuz varlığının büyük bir kısmını kaybederek 128 milyar dolar zarar eden Çin, ocak ayından beri dünyanın her yerinden, evsafına bakmaksızın hayvan topluyor. Bunların en başında domuz gelse de, her tip kırmızı et kaynağını ele geçirmeye çalışıyor. Ucuz hayvan toplamak adına korona virüsü öne sürerek dünyanın her yerinde kırmızı et tüketimini azaltarak, üreticilerin yok olması bahasına, sadece kendileri için çalışmalar yapıyorlar. Böyle çirkin ayak oyunları yapan kişileri Türk haber kanallarında ağırlayan insanları da buradan esefle kınıyoruz. Devletimizin gerekli mercilerinin gıda güvenliği ve gıda arz güvenliği konusunda, insanları etki altına alan yalan-yanlış programlara bir an evvel yasak veya sınırlama getirmesini rica ediyoruz. Medyada yer alan haberlerin bazısının bilgisizlik sebebiyle cehaletten, bazısının ise bilerek ve kötü niyetle bizleri yanlışa itebileceğini asla unutmayalım. Bu milletler için büyük bir ölüm kalım mücadelesidir. Vatanımız, milletimiz ve devletimiz için selamet ve şuur diliyoruz" dedi.

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