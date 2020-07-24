Et ve yağlarla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi resmetti
ESKİŞEHİR’DE KASAPLIK YAPAN ALİ ÖZYÖRÜK, AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILMASINA İTHAFEN ET VE YAĞ İLE AYASOFYA CAMİİ’Nİ RESMETTİ.
Eskişehir’de kasaplık yapan Ali Özyörük, ibadete açılmasına ithafen et ve yağ ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifini tablo şeklinde resmetti.
Özyörük, daha önce Leonardo Da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’yı et ve yağ kullanarak resmetmişti. Ali Özyörük şimdi de önemli bir çalışmaya daha imza attı. Dünyanın gündemine oturan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin ibadete açılması, kasap Ali Özyörük’e ilham verdi. Yetenekli kasap, 86 yıl sonra ilk namazın kılınmasına desteğini göstermek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifini tablo şeklinde resmetti. Kasap Özyörük, daha önce de ünlü Mona Lisa tablosunun yanı sıra Tuncel Kurtiz, İbrahim Tatlıses, Zeki Müren ve Turist Ömer karakteriyle bilinen Sadri Alışık’ın et ve yağdan resimlerini yapmıştı.
“Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin ibadete açılması İslam alemi için büyük kazançtır”
Açılışa desteğini belirtmek amacıyla böyle bir çalışmaya imza attığını belirten Ali Özyörük, “Uzun bir aranın ardından güzelliği dillere destan olan mabet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde ibadetimizi gerçekleştirme şansına sahip olduk. Ben de buna olan desteğimi göstermek istedim. Bugün ilk namaza gitmek kısmet olmadı, ancak ilerleyen zamanlarda mutlaka ziyaret edip namazımı kılmak istiyorum. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinin ibadete açılması İslam alemi için büyük bir kazançtır” diye konuştu.
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