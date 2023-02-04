Estetik ameliyatı sonrası ölen genç kadın, ‘Heyecanlıyım nefesim kesiliyor’ demiş

Beylikdüzü’nde özel bir tıp merkezinde olduğu estetik ameliyatı sonrasında ölen genç kadın güvenlik görevlisinin son sözleri, “Şu anda müsait değilim nefesim kesiliyor” oldu.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Kılıççı, yine aynı ilçede bulunan özel bir tıp merkezinde dün geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası narkoz etkisinden hiç çıkmadan hayatını kaybetti. Kılıççı’nın ailesi konuyla ilgili şikayetçi olurken cenaze namazı bugün Silivri’de kılınan namazın ardından Silivri Mezarlığı’na defnedildi.

Konuyla ilgili konuşan acılı akrabası Adnan Kılıç, “Kızımız burun ameliyatı için kliniğe gitti ölü olarak gönderdiler cenazesini aldık. Klinik başka bir yere sevk ediyor ama oraya zaten ölü olarak geliyor. Ameliyattan önce Seher’in yanında ablası vardı. Seher doktora, ‘Şu anda müsait değilim nefesim kesiliyor’ demiş. Doktor bir şey olmaz diyor bazı vakalarda böyle şeyler oluyor demiş. Sonra ameliyattan sonra kalbi duruyor doktor müdahale ediyoruz kalbi çalışmadı diyor. Ambulans çağırıp gönderiyorlar başka yere. Tamamen doktor hatası. Şikayetçiyiz” dedi.

Olay sonrası hastaneden edinilen bilgilerde, ölüm sebebinin ’Malign Hipertermi’ diye bilinen; çoğu zaman genetik kaynaklı olan, ani ve çok hızlı gelişen, önlenemez aşırı ateş yükselmesine bağlı olduğu belirtildi.