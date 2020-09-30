banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Cep telefonu fiyatları artışa geçti
Steven Gerrard:
Steven Gerrard: "Maçın favorisi Galatasaray
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
4. haftanın hakemleri belli oldu
4. haftanın hakemleri belli oldu

Esra Erol’da programında ekrana gelen kayıp zihinsel engelli Semra Yıldırım bulundu

ESRA EROL’DA PROGRAMINDA EKRANA GELEN KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ SEMRA YILDIRIM BULUNDU

Genel 30.09.2020, 16:19
3
Esra Erol’da programında ekrana gelen kayıp zihinsel engelli Semra Yıldırım bulundu

Ekranlardan takip edilen Belçika vatandaşı olan yüzde 65 zihinsel engelli kayıp 43 yaşındaki Semra Yıldırım’ı Esra Erol ortaya çıkardı.

Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol’da programı kayıpları aramaya devam ediyor. Programda 3 Temmuz tarihinden beri kayıp olan yüzde 65 zihinsel ve şeker hastası genç bir kadının hikayesi damga vurdu. Programa katılan anne Zühre Tülümen 43 yaşındaki kızı Semra Yıldırım’ın kayıp olduğunu ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi.

Belçika’dan İstanbul’a ailesi ile tatile gelen ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kaybolan 43 yaşındaki Semra Yıldırım’dan aylardır haber alınamıyordu. Yayın sırasında programına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol yüzde 65 zihinsel engelli Semra Yıldırım’ı Gebze’de V.S. adındaki kişinin yanında buldu.

Yüzlerce kişinin hayatına dokunan Esra Erol, 4.sezonu ile ekranlarda başarıyla devam eden programıyla bir anneyi daha evladına kavuşturdu.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Eylül 2020
İmsak 05:28
Güneş 06:53
Öğle 12:59
İkindi 16:17
Akşam 18:55
Yatsı 20:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0