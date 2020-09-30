Esra Erol’da programında ekrana gelen kayıp zihinsel engelli Semra Yıldırım bulundu
ESRA EROL’DA PROGRAMINDA EKRANA GELEN KAYIP ZİHİNSEL ENGELLİ SEMRA YILDIRIM BULUNDU
Ekranlardan takip edilen Belçika vatandaşı olan yüzde 65 zihinsel engelli kayıp 43 yaşındaki Semra Yıldırım’ı Esra Erol ortaya çıkardı.
Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol’da programı kayıpları aramaya devam ediyor. Programda 3 Temmuz tarihinden beri kayıp olan yüzde 65 zihinsel ve şeker hastası genç bir kadının hikayesi damga vurdu. Programa katılan anne Zühre Tülümen 43 yaşındaki kızı Semra Yıldırım’ın kayıp olduğunu ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi.
Belçika’dan İstanbul’a ailesi ile tatile gelen ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kaybolan 43 yaşındaki Semra Yıldırım’dan aylardır haber alınamıyordu. Yayın sırasında programına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Esra Erol yüzde 65 zihinsel engelli Semra Yıldırım’ı Gebze’de V.S. adındaki kişinin yanında buldu.
Yüzlerce kişinin hayatına dokunan Esra Erol, 4.sezonu ile ekranlarda başarıyla devam eden programıyla bir anneyi daha evladına kavuşturdu.
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