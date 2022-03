‘Espor Kültürü’ dersleri başladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından her yıl ayrı bir konu başlığıyla verilen espor eğitimleri bu yıl, İsveç menşeili espor eğitim şirketi olan Learn2Esports Global Eğitim Direktörü Nesligül Deniz Kolaşinli tarafından veriliyor.

Her yıl giderek büyüyen espor ekosistemine ilgi de her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle genç nüfusun oluşturduğu espor alanında, gençlerin bilinçli karar verebilmesi ve yönlendirilmesi de bir o kadar önemli hal almakta. Her yıl espor alanında farklı ders başlıklarıyla eğitimlerin verildiği Bahçeşehir Üniversitesi’nde bu yıl da bahar dönemi itibariyle dersler verilmeye başlandı. Bu yıl 5’inci kez açılacak olan derslerin ana başlığı ise ‘Espor Kültürü’ oldu. Dersler, 2016 yılında kurulan İsveç ve AB ülkelerindeki öğrencilerin espor kültürlerini, eğitimlerini desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürüten Learn2Esports Global’in Eğitim Direktörlüğünü yapan Nesligül Deniz Kolaşinli tarafından verilmeye başlandı.

Espor kariyeri açısından önemli

Global ilgiyle birlikte bütçelerin bir hayli büyük olduğu espor alanı, sadece bir oyun olarak algılanmasının çok ötesinde artık uluslararası operasyonları olan dev bir endüstri olarak görülmekte. Bu anlayışla hareket eden Bahçeşehir Üniversitesi, espor’un lisans seviyesinde incelenmesinin ve doğru anlaşılması için başlattığı eğitimlerine devam ederek ekosistemin eğitim açığını kapatmayı hedefliyor. Espor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin eğitildiği derslerle, oyuncu potansiyeline sahip öğrenciler de en doğru şekilde yönlendirilmekte. Espor dünyasında yer almak isteyen BAU öğrencilerine sunulan dersler, bu yılda sektörün en tecrübeli isimlerinden görülen Nesligül Deniz Kolaşinli tarafından online olarak veriliyor.

“Hedefimiz oyun ve oyuncu potansiyelini açığa çıkarmak”

Türkiye’de dijital oyun ve espor ile ilgilenen kalabalık bir genç nüfusun varlığına dikkat çeken Nesligül Deniz Kolaşinli şunları söyledi; “Bu yoğun ilginin doğru yere yönlendirilmesi, ancak bilinçli kararlar verecek kadar sağlam donatılmak ile mümkün olabilir. Global bir fenomene dönüşen espor’un özellikle lisans seviyesinde incelenmesi ve doğru anlaşılması oyun oynamak ile ilgili olumsuz algıyı yıkmak, espor’u sadece bir oyunu iyi oynamaktan öte uluslararası operasyonları olan dev bir endüstri olarak görmek, arka planında gerçekleşen faaliyetleri doğru analiz edebilmek ve bu alandaki kariyerlere yönlendirilmesi için de temel oluşturacaktır. Bu ders ile hedefimiz sahip olduğumuz müthiş oyun ve oyuncu potansiyelini açığa çıkartmak yolunda merak uyandırmak ve merakı doğru yönlendirmektir.”

Öte yandan, üniversitede her Bahar döneminde açılan ‘GEP0312 Esporda Özel Başlıklar’ dersi; 2017-2018 Bahar döneminde Riot Games Türkiye ile 2018/2019 Bahar döneminde Supermassive Esports takımıyla ve 2019/2020 Bahar döneminde ise Gaming in Turkey oyun ve espor ajansı ile hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirilmişti.