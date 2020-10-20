ESOGÜ’de projeler hız kesmiyor
ESOGÜ’DE PROJELER HIZ KESMİYOR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaklığıyla sunulan “I Learn and Get Beyond My Limits (Öğreniyorum ve Sınırlarımı Aşıyorum) başlıklı proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye değer görüldü.
Avrupa Birliği Erasmus +2020 Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) proje teklif çağrısına istinaden sunulan projede ESOGÜ adına Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) yer alacak. Proje ile otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin afet ve acil durumlar karşısında doğru davranış şekillerini öğrenmelerine yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanarak dijital ortamda kullanıcılara sunulması hedefleniyor.
Uluslararası işbirliğinin tesis edildiği projede Türkiye’den ESOGÜ, Eskişehir AFAD, Yersis Analiz Modelleme Eğitim Danışmanlık Hizmetleri, Tohum Otizm Vakfı ve Türkiye Down Sendromu Derneği yer alırken İtalya, Belçika ve Kuzey Makedonya’dan da alanında uzman üniversite, kuruluş ve STK’lar bulunuyor.
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