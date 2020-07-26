Esnaftan "Kapatılan Mercan Otoparkı tamiratla hizmete açılsın" talebi

Beyazıt’ta bulunan Mercan Otoparkı kapatılınca esnaf zor günler yaşamaya başladı. Kapalıçarşı esnafının müşterilerine 500 araçlık kapasitesiyle büyük hizmet sunan otoparkın 3 aydır kapalı tutulması bölge esnafına ciddi kayıplar yaşatıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tadilat gerekçesiyle kapattığı İSPARK’a bağlı katlı otoparkının yeniden açılması istendi. Kapalıçarşı esnafının müşterilerine 500 araçlık kapasitesiyle büyük hizmet sunan Mercan Otoparkı’nın 5 aydır kapalı tutulması bölge esnafına ciddi kayıplar yaşatıyor. Özellikle İstanbul içinden ve dışından gelen toptan alım yapan müşterilerin kullandığı otopark, Mercan esnafı başta olmak üzere Kapalıçarşı civarındaki dükkanların satışlarını da olumsuz etkiliyor. Binayı tadilat sebebiyle kapatan İSPARK’ın hızlıca 30 yıldır hizmet veren bu tesisi yeniden kullanıma açılması istendi. İSPARK’ın da ciddi ciro kaybı yaşadığı otoparkta 20 kişi istihdam ediliyordu.

“Yenisini yapamıyor ise hızlıca mevcudu tekrar kullanıma almalıdır”

Araçlarını park edemeyen vatandaşlar, “Pandemi sürecinde 4, 5 ayda otopark tamir edilip yeniden açılır diye ümit ediyorduk. Ancak belediyenin otoparkı yıkıp yeniden yapma fikrinin İstanbul Kültür Varlıkları Kurulundan onay almadığını duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenisini yapamıyor ise hızlıca mevcudu tekrar kullanıma almalıdır” dediler.