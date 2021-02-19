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Esnafın kurtuluşu ‘HES’ kodu

Mustafakemalpaşa Haberleşme-Dinlenme-Barınma ve Eğlenme Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı İsmail Gürtunca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kasım 2020’de müşteriye kapatılan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin ‘HES kodu’ şartıyla açılmasına imkân sağlayan yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Genel 19.02.2021, 17:39
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Esnafın kurtuluşu ‘HES’ kodu

Mustafakemalpaşa Haberleşme-Dinlenme-Barınma ve Eğlenme Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı İsmail Gürtunca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kasım 2020’de müşteriye kapatılan kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin ‘HES kodu’ şartıyla açılmasına imkân sağlayan yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Standartlar belirlensin, denetimli bir şekilde kapalı esnaf HES kodu ile işletmesini açsın” diyen İsmail Gürtunca, son günlerde gündeme gelen ‘kapalı mekânlarda 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması’ gibi tekliflerin ise uygulanabilirliğinin olmadığının altını çizdi.

Türkiye genelindeki uygulamaların adâletsiz olduğuna dikkat çeken İsmail Gürtunca, “ Sağlık tabii ki herşeyden önce gelir. Devletimiz de bu konuda hassasiyetini ortaya koyuyor. Desteklemelere rağmen pandemi sürecinden en olumsuz etkilenen kesim esnaflar oldu. Bizler HES koduyla müşterilerimizi ağırlamak istiyoruz. Mekânlarda 45 dakikadan fazla oturulmaması gibi teklifler ne kadar uygulanabilir, bu tartışılır. Müşteriye süren doldu, kalkmanız lâzım denilmez. Bu bizim örf ve âdetlerimize uygun değil. Doğru yöntem HES kodu ve denetimlerdir”dedi.

Hükûmetten bu konuda müjde beklediklerini ifade eden Gürtunca, “Kısıtlamalarla beraber vak’a sayısındaki gözle görülür düşüş gözlemlense de İçişleri Bakanlığı tarafından henüz kısıtlamaların kalktığına dair yeni bir karar alınmadı. Bilim Kurulu’nda alınan kararlar çok önemli, fakat esnaf temsilcilerine de danışılması gerekiyor. Kapalı kıraathenler, kafeler, restoranlar ve düğün salonları uygulanabilir standatlar getirilerek HES koduyla açılmalıdır. Bu süreçte denetimlere de devam edilir ve HES uygulaması yetkililere yardımcı olur. Vaka sayılarının az olduğu bölgelerde kademeli bir şekilde bu işyerlerinin açılması sağlanabilir. Son günlerde kapalı mekanların açılması için farklı öneriler duyuyoruz. Bu yerlerde 45 dakikadan fazla oturulmaması gibi tekliflerin uygulanabileceğini düşünmüyorum. Bizler müşterilerimize ‘oturma süreniz bitti, kalkmanız lazım’ gibi sözler söyleyemeyiz. Bunlar esnafın örf ve adetine uygun değil. Buna kimse uymaz. Şu an Türkiye genelindeki uygulamaların eşitsiz olduğunu düşünüyorum. Tatil yörelerinde her şeyin serbest olduğunu görüyoruz. Oteller tıka basa dolu. Kayak merkezlerinde insanlar yan yana olabiliyor” dedi.

“Düğün sektörünü belirsizlik vurdu”

Düğün salonlarının da kısıtlamalardan olumsuz etkilendiğini belirterek, rezerve edilen birçok nişan, kına ve sünnet merasiminin iptâl edildiğini anlatan İsmail Gürtunca, “ Düğün salonlarında şu ân sadece 30 kişilik nikâh merasimine izin var. Aileler de bu törenleri zaten belediyede yapıyor. Düğün salonu sahipleri aslında gerekli tedbileri alıyor. Kısıtlamaların ne zaman sona ereceğine dair belirsizlik hem bu sektörü hem de cemiyet sahiplerini etkiliyor”şeklinde konuştu.
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