Esnaf odası uyardı: "Kapanmamak için kurallara dikkat edin"

Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, faaliyetlerine başlayan esnaflara ve halka seslenerek, ele geçen sosyal ve ekonomik avantajın kaybedilmemesi için tedbirlerin aksatılmaması çağrısında bulundu.

Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, 11 aydır çok zor durumda kalan Mudanya esnafına çağrıda bulunarak, "Geçen zaan içinde yaşadığınız ve hâlen yaşamakta olduğunuz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Fakat kaybedilen günlerin telâfisi, mevcut zararların çok kısa süre içinde kapatılmak istenmesi durumunda maske, mesafe kuralına uyulamayacağı endişeleri var. Bu sebeple sağ duyumuzu kaybetmeden metrekareye düşen müşteri sayımıza ve 14 kurala çok dikkat edilmesi, ele geçen yeniden normalleşme sürecinin devamı açısından çok mühim. Bu hususu esnafımıza hatırlatıyorum. Uygulayacağınız her tedbir kazancınızdan ferâgat etmek değil, aksine kazancınızın sürekliliğini sağlamak olacaktır. Kurallara riâyet etmekle hem ticaretimizin devamını sağlamış olacağız, hem de muhtemel idarî yaptırımlarla karşı karşıya kalmamış olacağız. Bütün kurallara titizlikle uyan esnaflara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ertan Abdülazizoğlu, “Halkımızdan da talebimiz lütfen alışverişlerinizi ilçe esnafımızdan yapınız ve hizmet almakta olduğunuz işyerinde kurallara uyma konusunda esnaflarımıza kolaylık sağlayınız. Unutmayınız ki güvenle sosyal hayatımıza devam edebilmemiz için hepimiz alınan tedbirlere uymalıyız. Bütün esnaflarımıza sağlık dolu günler, kesintisiz ticaret ve bol kazançlar diliyorum. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin" dileklerinde bulundu.