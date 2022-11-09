ESMEK’in temel makyaj eğitimleri büyük ilgi görüyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin kadınlara özel projeleri arasında yer alan, kadınların emeklerini değerlendirerek çalışma hayatına katılımlarını, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarını sağlayan ESMEK’lerde verilen eğitimler büyük ilgi görüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları’nda (ESMEK), 9 merkezde Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı, Elde Maraş İşi, Halı Dokuma, Geleneksel Türk Yemekleri, Butik Çikolata Hazırlama, Pet Hayvanları Bakımı, Emlak Danışmanlığı, Kapalı Tohumlu Bitki Yetiştirme, Yönetici Asistanı gibi 314 branşta sertifikalı eğitimler veriliyor. Bu eğitimler arasında büyük ilgi gören branşlardan birisi de cilt bakımı ve makyaj dalında usta öğretici olan Özlem Kurt tarafından verilen temel makyaj eğitimleri. Öğrenciler salı ve çarşamba günleri olan kursta 16 saatlik temel makyaj eğitimi alıyor. Toplamda 176 saatlik eğitimi alan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık sertifikası veriliyor.

“Öğrencilerimiz sinema, televizyon ve reklam sektöründe rahatlıkla çalışabilirler”

Yoğun ilgi gören temel makyaj eğitimlerinin bir sene sürdüğü belirten Özlem Kurt, “Buradaki öğrencilerimizin bizden bir sene boyunca normal makyaj teknikleri alması gerekiyor. Fırça kullanımı, far kullanımının yanı sıra plastik makyaj, fantastik makyaj, televizyon makyajı gibi farklı makyaj tekniklerinin eğitimini alıyorlar. Öğrencilerimiz 176 saatlik eğitimlerini tamamladıklarında kalfalık belgelerini alabilirler. Sonrasında ise ikinci kur dediğimiz 550 saatlik eğitimin ardından da ustalık belgelerini alabilirler. Normal, plastik ve aqua makyajı eğitimini alan öğrencilerimiz, ESMEK’ten çıktıklarında televizyon, sinema ve reklam çekimlerinde rahatlıkla çalışabilirler” dedi.

“ESMEK sayesinde hayatımda çok büyük değişiklikler oldu”

ESMEK’lerde aldığı eğitimin hayatına çok güzel bir yön verdiğini söyleyen Tuğba Ceyhan, “Geçen seneden beri ESMEK’ten eğitim alıyorum. İlk başta hobi olarak başladım ama hayatıma çok güzel bir yön verdi buraya başlamak. İlk önce Özlem hocadan temel makyaj eğitimi aldım. Daha sonrasında onun yönlendirmeleriyle Aydın Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri bölümünde eğitim almaya başladım. Şu anda 1. sınıf öğrencisiyim. Hayatımda çok büyük değişiklikler oldu. Turizm sektöründe yoğun bir şekilde çalışmama rağmen burayı çok sevdiğimi için gelmek için inanılmaz bir çaba harcıyorum” şeklinde konuştu.

“Evlere makyöz olarak gitmeye başladım”

Sevdiği mesleği yapmak istediği için temel makyaj eğitimleri kursuna katıldığını ifade eden 19 yaşındaki Esma Nur Özel ise, “Sevdiğim mesleği yapmaya karar verdim ve Özlem hocanın da eğitim verdiğini duyunca bu fırsatı kaçırmak istemedim. Kendimi geliştirmek için geldim. Kendimi geliştirdiğimi ve çok yol katettiğimi düşünüyorum. Bu makyaj eğitimini aldığım için çok mutluyum. Şu anda evlere makyöz olarak gitmeye başladım. Emekleri için Özlem Hocaya ve bizlere bu kurs imkanını sağlayan başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.