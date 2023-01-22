Eskiyi yeniye uyduran marangoz yıllara meydan okuyor

Ağrı’da, dedesinden babasına kalan ve 100 yıllık geçmişe sahip olan marangozluk mesleğini sürdüren 62 yaşındaki Hikmet Elkatmış, eskiyi yeniye uydurarak ahşap ürünler yapıyor.

Ağrı’da Sanayi Sitesi’nde bulunan atölyesinde, dededen kalma marangozluk mesleğini çocukluğundan beri sürdüren 64 yaşındaki Hikmet Elkatmış, ahşaptan yaptığı beşik, yayık, tırmık gibi ürünleriyle teknolojiye kafa tutuyor. Ortaya kullanımı daha kolay ve taşınabilir ürünler çıkaran Elkatmış, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek yapacağı birbirinden güzel ürünler için kolları sıvıyor.

"Çam insanı yaşlandırmaz"

Ağrı’nın en eski marangozu olduğunu söyleyen Hikmet Elkatmış, çam ağacından yaptığı ürünler sayesinde yaşlanmadığını vurgulayarak, "10 yaşından beri bu işi yapıyorum. Baba mesleği bu. 60 yıldır yapıyorum bu işi. Yayık yapıyorum, kapı ve pencere yapıyorum, tırmık yapıyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Eski ustalar çok vardı ama hepsi öldü, en eski usta şimdi benim. Çam kokusu hasta yapmaz. Boya yapıldığı zaman kimyasal oluyor, hastalık yapar. Ben 64 yaşındayım ama çok gencim. Çünkü çam insanı yaşlandırmaz. Bu yaptıklarım antika. Benim 21 tane torunum var onların hepsine birer tane beşik yaptım" ifadelerine yer verdi.