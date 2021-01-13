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Eskişehir’de yılın ilk karından kartpostallık manzaralar
Eskişehir’de etkili olan kar yağışı, kendin yüksek kesimlerinde yer alan ormanları beyaza bürürken, ortaya çıkan manzaralar ise drone ile havadan görüntülendi.
Genel 13.01.2021, 12:43
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Eskişehir’de etkili olan kar yağışı, kendin yüksek kesimlerinde yer alan ormanları beyaza bürürken, ortaya çıkan manzaralar ise drone ile havadan görüntülendi.Eskişehir’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinin bir bölümünde etkili olurken yüksek kesimlerin ise beyaza bürünmesine neden oldu. Çevre dağlarda bulunan ağaçlar ve karın birleşmesiyle ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile kaydedildi. Yılın ilk kar görüntüsünün oluşturduğu güzellikler, görenleri adeta kendine hayran bıraktı.
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