Eskişehir’de yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılardan "Savaşa Dur" mitingi

Eskişehir’de yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar bir araya gelerek Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıya karşı "Savaşa Dur" mitingi düzenledi.

Eskişehir’de, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıya karşı bir miting düzenledi. Eskişehir Kırım Derneği, Kırım Gelişim Vakfı, Eskişehir Kırım Halk Bilim Araştırma Gençlik ve Spor Kulübü (EKHAD) ve Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Derneği ve Eskişehir’de yaşayan Ukraynalılar tarafından düzenlenen "Savaşa Dur" mitinginde, Ukrayna halkına destek verildi. Eskişehir Anıtpark Meydanı’nda düzenlenen mitingde, Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği saldırıların bir benzerini 2014 yılında Kırım’a uyguladığını belirten Eskişehirli Kırımlılar, savaş karşıtı sloganlarla yapılan saldırıları kınadı. Mitingde yapılan duaya bazı Ukraynalıların da eşlik ettiği görüldü. Öte yandan Ukrayna ulusal marşının da okunduğu eylemde, bazı katılımcılar gözyaşlarına hâkim olmadı.

“Benim toprağım yanıyor”

Çocuklarının ve akrabalarının hâlâ Ukrayna’da olduğu vurgulayan Raisa Yılmaz, "Benim akrabalarım ve çocuklarım Ukrayna’da hala kalıyor ve çıkmak istemiyor. Biz her gün barış bekliyoruz. Rus askerleri hamile kadınlar ile çocukları öldürülüyor. Benim toprağım yanıyor. Birkaç gündür sakin ama Rus askerleri öldürmek istiyor. Ukrayna zayıf ama dünyaya gösterdi ne kadar güçlü olduğunu. Birlikte biz güçlüyüz zafer alabiliriz ama bize yardım lazım” dedi.

“Biz artık savaş bitsin istiyoruz”

Ukrayna’daki evleri Rus askerleri tarafından bombalandığı için ailesinin köye kaçtığını belirten Ukraynalı Marıya Khomuch,”Ailem Kiev’de savaş içinde evlerimizi bombayla patlattılar. O yüzden annem ve babam köye gitti şimdi oradalar. Onlarla görüşüyorum, konuşuyorum ve haber alıyorum. Biz artık savaş bitsin istiyoruz çünkü insanlar ölüyor ve aç kalıyor durum çok kötü” diye konuştu.