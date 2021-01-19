Eskişehir’de termometreler -17’yi gördü

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir’de gece saatlerinde termometreler-17 dereceyi gösterdi.

Son yılların en soğuk kış mevsimin yaşandığı Eskişehir’de termometreler eksiyi gördü. Meteorolojik verilere göre kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düştü. Yolların ve kaldırımların buz tuttuğu Eskişehir’de soğuk havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.