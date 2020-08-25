Eskişehir’de şehit acısı
ESKİŞEHİR’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Mersin’in Mut ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen, 2 şoförün ve 4 askerin şehir olduğu trafik kazasında yaralanan Eskişehirli Cihat Şengil’in şehadet haberi memleketine ulaştı.
Kazada yaralanan ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ulaştırma Er Cihat Şengil, yaklaşık 1 aydır tedavi görüyordu. Cihat Şengil, bu sabah hayatını kaybederek şehit oldu.
Baba evine Türk bayrakları asıldı
Cihat Şengil’in şehadet haberi baba Adem Şengil ve Neriman Şengil’e ulaştı. Eskişehir Çamlıca Mahallesi Mede Sokakta bulunan baba evine gelen askeri erkan aileye acı haberi verdi. Baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayraklarının asılması ile haberi alan komşular ve yakınlar sokağı doldurdu. Şehit Şengil’in evli ve Ecrin Nisa adında bir kız çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Şengil’in naaşının, yarın Reşadiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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