banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Türkiye'nin sırları bu üste saklanacak!
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul’da kar yağışı yarın başlayacak
İstanbul’da kar yağışı yarın başlayacak

Eskişehir’de görevli sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına, Çin’den getirilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

Genel 14.01.2021, 10:08
2
Eskişehir’de görevli sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına, Çin’den getirilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

Çin’den getirilen 3 milyon doz Korona virüs aşısının analizlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “ Acil kullanım onayı” verdi. Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının ilk dozu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Onayın ardından Eskişehir’de görev yapan 14 binden fazla sağlık çalışanlarına da aşı yapılmaya başlandı. Kent genelindeki sağlık kuruluşlarında kurulan yaklaşık 150 aşı odasında, aşı uygulamalarının yapılacağı öğrenildi.

“Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir”

Aşı uygulamalarının pandemiyle mücadelede dönüm noktası olacağını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, konuyla ilgili olarak “Dünyadaki başlangıcı ile değerlendirdiğimiz zaman 1 yıldan beri Korona virüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte bu hastalığın nelere yol açabileceğini hepimiz gördük. Pandemilerin en büyük sıkıntısı sağlık sistemini ve ekonomileri çökertmesidir. Şu anda Türkiye ve Eskişehir açısından tarihi bir anı hep beraber yaşıyoruz. Bugün itibariyle başlayacağımız aşı çalışmasıyla birlikte pandemide önemli bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Öncelikle aşı olacak herkese teşekkür ediyorum. Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir. Eğer bu virüsü ortadan kaldırmak istiyorsak aşı en önemli kilit noktasıdır. Bu nedenle sağlık çalışanlarımıza da daha sonrasında takvime göre aşılanacak herkese çağrı yapmak istiyorum. Sıra geldiği zaman en kısa zamanda aşınızı olun. Bu şekilde ancak kısıtlamaları kaldırabiliriz.” dedi.

“Klasik yöntemle yapılmış olması diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır”

Çin’den getirilen aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlere uygun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge, “Eskişehir’de 14 binden fazla sağlık çalışanı var. Özel, il müdürlükleri ve belediyeler de dahil bu sayıya. 150’den fazla aşı odası kurduk. MHRS sistemi üzerinden randevu alınıyor. Sonrasında da aşıla uygulaması üzerinden kişinin kimlik numarasından bakıyoruz. Aşı tanımlandıysa uygulamayı yapacağız. Aşı etkin ve güvenilir bir aşıdır. Bu aşı dünya sağlık örgütünün kriterlerinin üzerinde bir aşıdır. Klasik yöntemle yapılmış olması diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır. Yan etki oranı oldukça düşüktür. Bu konuda insanların güvenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Aşıyı severek yaptırıyoruz”

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görev yapan Operatör Doktor Zakir Mantı, aşıya güvenerek yaptırdıklarını vurguladı. Zakir Mantı, “Aşıya ve hastanemize güveniyoruz. Severek yaptırıyoruz aşıyı. Bunda kaçacak bir şey yok. Yüzde 50 veya 60 hiç önemli değil. 2 kişiden biri kurtuluyor demek. Onun için kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12