banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı
Caretta carettalara resmi koruma
Caretta carettalara resmi koruma
"Türk SİHA'ları Azerbaycan'ın emrindedir"
Hulusi Akar net mesaj verdi
Hulusi Akar net mesaj verdi

Eskişehir’de Ermenistan’ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü

GEÇTİĞİMİZ 12 TEMMUZ'DAN BU YANA AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIR HATTINDA İKİ ÜLKE ARASINDA DEVAM EDEN GERİLİMDE, ERMENİSTAN ORDUSUNUN, AZERBAYCAN'IN SINIRDAKİ MEVZİLERİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARA KARŞI BİR TEPKİ DE TÜRKİYE’DE YAŞAYAN AZERBAYCANLILARDAN GELDİ.

Genel 17.07.2020, 20:17
6
Eskişehir’de Ermenistan’ın saldırılarına karşı tepki yürüyüşü

Geçtiğimiz 12 Temmuz’dan bu yana Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında iki ülke arasında devam eden gerilimde, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan’ın sınırdaki mevzilerine gerçekleştirdiği saldırılara karşı bir tepki de Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlılardan geldi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında günlerdir yaşanan gelirimi sırasında Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan askerine karşı yaptıkları agresifliğe itiraz etmek için Eskişehir’de yaşayan Azerbaycan vatandaşları bir protesto yürüyüşü düzenledi. Bugün saat 19.30’de Espark ulus anıtın yanındaki meydanda toplanan Azerbaycanlılara destek için Türk vatandaşlar, Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler de katıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı protesto ve yürüyüşü sırasında vatandaşlar, yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal eden ve en son Azerbaycan sınırına girerek 12 askeri şehit ettiği nedeniyle Ermenistan’a karşı slogan attı.

Azerbaycanlı Türklere olan bu işgal yeni değil

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından düzenlenen protesto ve yürüyüşünden sonra dernek başkanı, Uzm. Ecz. Cavid Aydın, konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Başkan Aydın açıklamasında, “Yaklaşık 200 yıldır Rusya, Fransa, İngiltere gibi devletlerin maşası olan Ermeniler, Azerbaycan Türklerinin yaşamakta olduğu tarihi topraklara göz dikmişlerdir. Bunun sonucu olarak 1920’lerde Azerbaycan Türklüğünün tarihi toprakları olan İrevan Hanlığı üzerinde kendi planları doğrultusunda kolay şekilde kullanabilecekleri Ermenistan devletini kurdular. Devamında Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgeleri kendi isteklerince paylaşanlar, bugün Azerbaycan Cumhuriyetinin ayrılmaz parçası olan ve Ermenilerce işgal edilmiş Karabağ’da haysiyetsizce yapılanlara göz yummaktadırlar. 20’inci yüzyılda daha fazla toprak iddiası ve büyük Ermenistan hayaliyle yaşayan Ermeniler Azerbaycan’ın kalbi ve çok eski Türk yerleşim yerlerinden olan Dağlık Karabağ bölgesine göç ettirilmeye başladılar. Nitekim bu göçlerin ve yerleşimlerin sonucu olarak 1988 senesinde Dağlık Karabağ’ı işgal politikasını başlattılar. Bu işgal sırasında sadece Dağlık Karabağ değil aynı zamanda Dağlık Karabağ’ın etrafındaki 11 il daha işgale ve katliama maruz kaldı. Azerbaycan’ın tarihi yerleşim yerlerinden olan Dağlık Karabağ’da kültürel miraslar talan edildi, yakılıp yıkıldı, 1 milyon Azerbaycan Türkü sürgüne maruz bırakıldı ve Hocalı başta olmak üzere Karabağ’ın her köyünde, her kasabasında, her şehrinde Azerbaycan Türklerine karşı soykırım yaşandı.

“Oradaki Türkler kendi topraklarında mülteci olarak yaşıyorlar”

Bakan Aydın, tarih boyunca Ermenistan, Azerbaycan’ın topraklarını işgal ederken, günümüzde de ülkenin topraklarından yüzde 20’sinin kontrolü yaptığı belirtti. Kendi topraklarında mülteci olarak kalan Türkleri söze alan Başkan Aydın, “Günümüzde Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal altındadır ve 1 milyonu aşkın Azerbaycan Türkü mülteci olarak yaşamaktadır. Ancak Ermeni lobisinin ve onların destekçilerinin yürüttüğü Türk düşmanlığı devam etmektedir. Bugün sadece Karabağ’da değil, Türkmen yurdu Kerkük’te, Uygur Türklerinin ana vatanı Doğu Türkistan’da, 35 Milyon Azerbaycan Türkünün yaşadığı Güney Azerbaycan’da Türklere ve Türklüğe karşı mezalim devam etmektedir. Ancak ne yazıktır ki Uluslararası İnsan Hakları örgütleri, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu Asamblesi Konseyi gibi saygın kurum ve kuruluşlar bunları görmezden gelmektedir” dedi.

“Karabağ’ı savaşla dahi olsa elbet işgalden kurtaracak”

Covid-19’un yaşandığı bu süreci fırsat bilen Ermenler, yine sınır bölgesinde gelirime neden olduğu belirten Başkan Aydın, Karabağ’ı kurtarmak için savaşla dahi olsa bir Azerbaycanlı genç olarak, savaşa hazır olduğu belirterek, “2020 yılında tüm Dünya Devletleri Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir süreçte Ermeni hainleri işgalci ve saldırgan politikalarından vazgeçmemektedirler. 12 Temmuz tarihinden itibaren ağababalarının ve Ermeni sevicilerinin destekleriyle Azerbaycan sınırında resmen savaşa sebep olacak tutum sergilemiş, Azerbaycan’ın Ermenistan sınırındaki Tovuz iline saldırmışlardır. Ermenistan bu saldırısıyla ateşkesi bir kez daha bozmuş, savaş kurallarını hiçe sayarak sivilleri hedef almışlardır. Azerbaycan Savunma Bakanlığından alınan bilgi doğrultusunda düşman saldırısına gerekli karşılık verilmiş ve sınır boyunca düşman saldırısı geri püskürtülmüştür. Saldırı sonucu 4 rütbeli asker, 1 sivil vatandaş olmak üzere 12 Azerbaycan Türkü şehit olmuştur. Azerbaycan ordusu şımarık Ermenistan’ın yaptıklarının karşılığını misliyle verecek güçtedir ve her daim gereken cevap verilmiştir. Bu doğrultuda Azerbaycan kendi tarihi toprakları olan Karabağ’ı savaşla dahi olsa elbet işgalden kurtaracaktır” şeklinde konuştu.

“Ordunun yanındayız, Ermenistan’ı kınıyoruz”

Konuşmasının devamında her daim Azerbaycan askerin yanında olup onları destekleyeceği belirterek şunları söyledi:

“Bizler Azerbaycan ordusunun her daim birer ferdiyiz ve devletimizi Karabağ’ı işgalden kurtarmak için alacağı her kararı destekliyoruz. Uluslararası kuruluşların ve Dünya Devletlerinin Ermenistan’ın Karabağ işgaline ve Azerbaycan topraklarına saldırısına gerekli tavrı sergileyeceklerini umuyoruz. Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak Dağlık Karabağ’ın işgalinin son bulmasını istiyor ve yaşanan saldırıları şiddetle kınıyoruz.”

Yorumlar (0)
banner378
21°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 33 44
11. Ümraniye 33 44
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 36 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 36 56
7. Tottenham 36 55
8. Sheffield United 36 54
9. Arsenal 36 53
10. Burnley 36 51
11. Everton 36 46
12. Southampton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Bournemouth 36 31
19. Aston Villa 36 31
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 86
2. Barcelona 37 79
3. Atletico Madrid 37 69
4. Sevilla 37 67
5. Villarreal 37 57
6. Real Sociedad 37 55
7. Getafe 37 54
8. Valencia 37 53
9. Granada 37 53
10. Athletic Bilbao 37 51
11. Osasuna 37 51
12. Levante 37 46
13. Eibar 37 42
14. Real Betis 37 41
15. Deportivo Alaves 37 39
16. Real Valladolid 37 39
17. Celta de Vigo 37 36
18. Leganés 37 35
19. Mallorca 37 32
20. Espanyol 37 24
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
İmsak 03:47
Güneş 05:40
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:41
Yatsı 22:25