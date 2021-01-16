Eskişehir’de don ve buzlanma

Eskişehir’de dünkü yoğun kar yağışı ardından gece hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesi kuru soğuklarla birlikte don ve buzlanmaya sebep oldu, çatılarda sarkıklar oluştu.

Eskişehir’de dün sabahın saatlerinde etkili olan ve öğlene kadar süren kar yağışı, yerini buzlanma ve ayaza bıraktı. Kent genelinde hava sıcaklığı gece eksi 5 dereceye kadar düşerken, yollarda buzlanma ve don olayı meydana geldi. Ayrıca binaların yağmur suyu tahliye borularında ve saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Kar yağışının akşam saatlerinde yeniden başlayarak pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Salı günü dondurucu soğuklar geliyor

Meteorolojiden edinilen bilgilere göre kar yağışı bu akşam başlayıp aralıklarla pazartesi gününe kadar sürecek. Salı günü ise dondurucu soğukların gelmesi bekleniyor. Beklenen en düşük hava sıcakları ise, pazar günü eksi 3, pazartesi eksi 8, salı eksi 13 ve çarşamba eksi 12 derece olarak tahmin ediliyor.