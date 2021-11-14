Eskişehir’de çifte vatandaşlar Bulgaristan’daki seçimler için sandık başında

Eskişehir’de bir Türk adayın da bulunduğu Bulgaristan erken genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi için çifte vatandaşlık hakkına sahip olan muhacirler oy kullandı.

Bulgaristan’da gerçekleştirilen erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı Türkiye’ye de yansıdı. Bulgaristan ve Türk vatandaşlığına sahip olan binlerce çifte vatandaş oy kullanmak için sandıklara koştu. Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle seçimler Türkiye’de de büyük ilgi gördü. Çifte vatandaşlık hakkına sahip muhacirlerin en çok yaşadığı illerden olan Eskişehir’de de seçime katılım yüksek oldu. Türkiye genelinde 127 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilirken, yaklaşık 3 bin civarında kayıtlı çifte vatandaşın bulunduğu Eskişehir’in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde sandıklar kuruldu. Sabah 07.00’de başlayan oy verme işlemi 20.00’a kadar devam edecek.

“Bugün Bulgaristan’daki soydaşlarımızın yanındayız”

Oy verme işlemleri esnasında açıklamada bulunan Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, “Bugün Bulgaristan’daki soydaşlarımızın yanındayız. Türkiye genelinde açılan 127 sandıkta oy kullanma işlemlerine başladık. Kalplerimiz onlarla bir ve beraber atıyor bugün. Bu seçimin bizim için çok önemli bir özelliği var. İlk defa Bulgaristan tarihinde bir Türk cumhurbaşkanı adayımız var, Mustafa Karadayı. Biz de buradan kendisini destekliyor ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var”

Yaklaşık 1 ay boyunca oy kullanma bilincinin artırılması için çalışmalar yürüttüklerini ve seçime olan ilgiden memnun olduklarını aktaran Aydın, “Eskişehir’de şu anda kayıtlı çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşerilerimiz 3 bin civarında. Eskişehir’de bugün 2 sandık kuruldu. Bir tanesi Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde, diğeri ise Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’nde olmak üzere 2 tane sandıkta oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sabah saat 07.00’den beri vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. Ciddi anlamda çok mutluyuz ve memnunuz. İnanılmaz duygulandık, gururlandık. Seçim koordinatörlüğümüzle birlikte 1 aydır alana indik ve herkese ulaştık. Oy kullanma bilincinin önemi ve duyarlılıklarının arttırılması için elimizden geleni yaptık. Bu çabanın şu anda sandığa yansımış olmasından çok mutluyuz” dedi.