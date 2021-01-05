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Eskişehir’de beklenen yağmur başladı
Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur sabah da etkisini sürdürürken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Genel 05.01.2021, 11:33
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Eskişehir kent merkezinde gece saatlerinde başlayan yağmur sabah da etkisini sürdürürken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.Meterolojinin uyarılarının ardından Eskişehir’de beklenen yağmur başladı. Gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de kısa süreliğine etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmura karşı tedbir alarak dışarı çıkarken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Öte yandan kent merkezinde yer yer su birikintilerinin oluşması dikkatlerden kaçmadı. Dükkanlarını açan bazı esnafların ise kendi imkanlarıyla kaldırımdaki suları temizlemesi göze çarptı.
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