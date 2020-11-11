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Eskişehir’de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi

SON BAHARIN EŞSİZ RENKLERİ ESKİŞEHİR'İN YÜKSEK KESİMLERİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Genel 11.11.2020, 13:30
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Eskişehir’de baharın sarı örtüsü havadan görüntülendi

Sonbaharın eşsiz renkleri Eskişehir’in yüksek kesimlerinden görüntülendi.

Sonbahar aylarının içinde bulunduğumuz son günlerde, havların da soğuması ile birlikte doğadaki yeşil renk sarıya dönmeye başladı. Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin uyumu adeta hayranlık uyandırırken, doğadaki bu değişim ise havadan görüntülendi. Eskişehir’in yüksek kesimlerinden olan Hekimdağ Geçiti’nde bulunan ağaçların farklı renkleri, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunun bulunduğu Hekimdağ’da, kış aylarının yaklaştığı ise bitki örtüsünden belli olmaya başladı. Özellikle doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden olan Hekimdağ’daki sonbahar örtüsü, objektiflere de yansıdı.
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