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Eskişehir’de aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİNDE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI HAYATI ADETA FELÇ ETTİ

Genel 18.10.2020, 17:20
Eskişehir’de aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti

Eskişehir kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı hayatı felç ederken, tramvay seferleri durdu, binaların garajlarına su doldu.

Eskişehir’de yağmur yağışı öğle saatlerinde başladı. Giderek hızlanan ve adeta gökten boşalırcasına yağan yağmur, daha sonra yerini doluya bıraktı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar, dükkan tentelerine ve kapalı alanlara sığındı. Şiddetli bir şekilde yağan yağışlar sebebiyle bazı tramvay seferleri aksadı. Bir vatmanın tramvaydan inip, paçalarını sıvayıp yolu açmaya çalışması ise kameralara yansıdı. Dolu yağışı sonrasında ortalık adeta bembeyaz olurken, meteorolojiden alınan verilere göre yağışların çarşamba gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

"12 seneden beri bu binanın hali böyle"

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Millet Caddesi’nde bulunan bazı apartman girişlerine ve garajlara su doldu. Kendi imkanları ile suyu tahliye etmeye çalışan bir vatandaş, her yağışta aynı sorunla karşılaştıklarını ifade ederken, "Burada bütün malzemelerimiz ıslanıyor. Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. 12 seneden beri bu binanın hali böyle. Her yağmur yağdığında buraları biz temizliyoruz apartman sakinleri olarak. Bıktık artık. 3 ay önce dedik. ’Şuraya bir tretuvar koyun. Su giriyor. Burayı böyle yapıyorsunuz, sonra su doluyor’ diye. Bizi kimse anlamıyor ama. Bir de telefonla arayınca belediyeden bize fırça atıyorlar ’bizim işimize karışmayın’ diye. Gelsinler yaptıklarını görsünler işte" ifadelerini kullandı.

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