banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Eskişehir’de AK Parti kongresi

AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Hem iktidara talipsiniz, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul’da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye’nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin’ demek zorunda kalmıştır” diye konuştu.

Genel 15.02.2021, 15:26
3
Eskişehir’de AK Parti kongresi

AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Hem iktidara talipsiniz, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul’da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye’nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin’ demek zorunda kalmıştır” diye konuştu.

Yenikent Mahallesinde bulunan Akıl Gül Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan İl Kongresi Hafız Ali Pınarbaşı tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi için kongrede önceden hazırlanan müzikli videolar iptal edildi. Öte yandan konuşmalar sonrasında ise alkışlanmaması için önceden yetkililer tarafından uyarılarda bulunuldu.

AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan Kongresine katılan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Gara’da yaşanan olay hakkında konuşmasını sürdüren Yavuz, “Bugün bir parça hüznümüz var. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bir şehidimiz var. Biliyorsunuz Gara’da ki operasyonumuzda 13 vatandaşımızı ve 3 askerimizi şehit ettiler. Diğer yandan 51 terörist etkisiz hale getirildi. İkisi de ele geçirildi” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ilk iktidar olduğunda ‘3 yıl kimse bir şey istemesin’ diyordu”

AK Parti’nin kurulduğunda Türkiye’de ki ekonominin kötü olmasına dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “AK Parti’nin kurulduğu günleri düşünelim. Cumhurbaşkanımız miting meydanlarına gittiğinde ‘3 yıl bizden kimse bir şey istemesin’ diyorlardı. Bugün başka bir partinin lideri böyle konuşsa kovarlar. Türkiye’nin şartları o kadar iyileşti ki hamdolsun, muhalefet birazda bol keseden atıyor. Ama artık bunu diyeceğimiz dünler geride kaldı. Hem iktidara talipsiniz hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul’da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye’nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin’ demek zorunda kalmıştır. Ekonomik olarak o kadar vahim günlerdi. Türkiye’nin darbe diye bir gerçeği vardı. İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız gibi bir durum söz konusuydu” diye konuştu.

Kongrede açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuşmasına Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiye Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

“Yunusemre Devlet ve Şehir Hastanesi milletimizin takdirini kazanmıştır”

AK Parti hükümetlerinin Eskişehir’de yaptıkları sağlık yatırımları hakkında konuşmasına devam eden Çalışkan, “Bilindiği üzere AK Parti Hükümetleri döneminde şehrimize, her alanda çok önemli hizmetler yapılmıştır. Özellikle yaşanan pandemi sürecinde, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi sağlık alanında yetersiz kaldığı bir dönemde, son teknoloji ile donatılmış Yunusemre Devlet ve Eskişehir Şehir Hastanelerimiz, üstün nitelikli hizmetleri ve sağlık ordumuzun insan üstü gayretleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Bunların yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağlanan destek şehrimizde 523 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu vesile ile Pandemi döneminde ebediyete irtihal eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum”.

“Eskişehir’e 24 milyar lira üzerinde yatırım yapıldı”

Eskişehir’de yapılan ‘Millet Bahçesi’ projesine de değinen Çalışkan, konuşmasının devamında yatırımlar hakkında şunları söyledi:

“Yine AK Parti hükümetleri döneminde yapılan kalıcı eserler kapsamında bilindiği üzere şehrimize Avrupa standartlarında 33 bin kişi kapasiteli stadyum inşası tamamlayarak Eskişehirspor’a yeni yuvası kazandırılmıştır. Eski stadyum alanında rant sağlanacağı yönünde yalan yanlış algı yürütenlere en güzel cevap ise; Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Nabi Hocamızın gayretleriyle yine bir başka büyük projemiz olan “Millet Bahçesi” olmuştur. Ayrıca Türk Dünyası Kültür Başkentliği döneminde yapılan birçok restorasyon çalışmaları, kırsalda her ilçemize kazandırdığımız Kültür Evleri, Dede Korkut Parkı, Bilim Kültür ve Sanat Merkezi şehrimize ayrı bir değer katmıştır. Şehrimize kazandırılan bu değerlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Az önce sadece ismini zikrettiğimiz eserler ile ilgili büyük resme bakacak olursak, bugüne kadar şehrimize yapılan yatırım tutarı, 24 milyar TL’nin üzerindedir.”

“İlk yerel seçimde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kazanacağız”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan haberlere de değişen Zihni Çalışkan, “AK Parti hükümetleri döneminde bu kadar eser üretilirken “Üzülerek söylemek isterim ki; Büyükşehir belediyemiz kaçak villa, belediye araç parkına ilişkin kayıp hurda araçlar ve sahte şekilde yapılan egzoz muayeneleri ile ülke çapında gündeme gelmektedir. Bu belediyecilik düzeninin böyle devam edemeyeceğini ve artık sona gelindiği aşikardır. İnşallah, ilk yerel seçimde, Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, hem merkezdeki hem de dış ilçelerdeki belediyeleri kazanarak, şehrimize hak ettiği yerel hizmetleri getireceğiz“ diye konuştu.

“Tarih boyunca milletimiz ile devletimizi karşı karşıya getirmek isteyen güçler olmuştur”

Kongrede konuşan Emine Nur Günay, 2023’e giden yolun ilk adımının kongre ile atıldığını ifade ederek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Derin bir hüzün yaşıyoruz. 13 şehidimiz var. Bu coğrafyada tarih boyunca milletimiz bu acıları birlikte yaşadı. Ama şundan eminim ki bu hüzün bizi daha kararlı yapıyor. İçeride ve dışarıda çok olağan günlerden geçiyoruz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kuzey Irak, Nato, Suriye, Azerbaycan konuları bizi çevrilemiş durumda. Çünkü bu konumların tam ortasındayız. Oyun kurucu rolündeyiz. Karşı ittifaklarla bize müdahale edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu gelişmelerin tam ortasında. Bu yüzden güçlü Türkiye gerekiyor. Bölgede ki barış ve istikrarın sağlanması için güçlü Türkiye. Tarihimiz boyunca milleti ile devletini karşı karşıya getirmeye çalışan güçler olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. Geçmişten ders almalıyız.”

“Liderimizin koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz”

AK Parti İstanbul Milletvekili Eskişehir İl Koordinatörü Halis Dalkılıç, ise kongrede yaptığı konuşmada “İnsanlığın vicdanını kaybettiği bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye bu noktada liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyada ki tüm zulümlere dur diyor. El uzatıyor, kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyor. Bize terörle, ekonomi ile diz çöktürmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin mücadelesini bilmemiz gerek. AK Parti’de siyaset yapmanın sadece sandıktan çıkmak olmadığını bilmek lazım. Biz teşkilatçılığı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Onca işine rağmen teşkilatlardan yakinen ilgilendiğini biliyoruz. Liderimizin önümüze koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Bu hedeflere kavuşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de katıldığı İl Kongresinden Eskişehir’e bağlandı. İlk önce İl Başkanı Zihni Çalışan ve sırasıyla kadın kolları ve gençlik kolları ile görüştü. Ardından salonu dolduran partililerle ‘Rabia’ işareti yaptı. Salon şehidin olmasından dolayı sadece ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Av. Abdullah Güler, Halis Dalkılıç, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, eski AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, İlçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ile eski il başkanı ve çok sayıda üyenin yanı sıra farklı parti il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Seçime tek aday olarak katılan mevcut Başkan Zihni Çalışkan’ın güven tazelemesi beklenirken, parti üyelerinin oy verme süreci sürüyor.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16