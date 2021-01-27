Eskişehir’de afet risklerini belirleme çalışmaları başladı

Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı’nın hazırlanması ve uygulamasına ilişkin toplantı Vali Yardımcısı İsmail Soykan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı, belediyeler ve tüm üniversitelerin üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantıda, 4 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve 11’inci Kalkınma Planı çerçevesinde Eskişehir iline ait Afet Risk Azaltma Planı’nın hazırlanması ve uygulanma süreci anlatıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı İsmail Soykan, afetlerin insan hayatını ne derecede olumsuz etkilediğine değinerek İl Risk Azaltma Planı’nın tüm kurumların katkıları ile hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca toplantıda sunum yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar, afetlere hazırlıklı olmanın önemi, Türkiye’de ve Eskişehir’de yaşanan afetler, 2020 yılında yaşanan afetlerin insan hayatını ne derecede olumsuz etkilediğine değinerek İl Risk Azaltma Planı’nın önemi ve hazırlanma süreci hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.